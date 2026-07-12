Amelia Calzadilla denuncia citación policial a sus padres: «Van a interrogar a dos ancianos enfermos»

La activista cubana Amelia Calzadilla, exiliada en Madrid, denunció este sábado que la Seguridad del Estado cubana citó a sus padres —ancianos y enfermos— para someterlos a un interrogatorio, en lo que ella describe como una represalia directa contra su activismo desde el exterior.

La denuncia se produjo el 11 de julio, quinto aniversario de las protestas del 11J de 2021, las mayores movilizaciones populares en Cuba en décadas. Calzadilla aprovechó la fecha para publicar también un artículo de opinión en el que afirmó: «Cinco años después del 11J, la dictadura sigue, pero Cuba ya no es la misma».

«Van a interrogar a dos ancianos enfermos», denunció la activista al dar a conocer la citación, dejando en evidencia la táctica del régimen de utilizar a familiares vulnerables como instrumento de presión contra quienes lo critican desde el exilio.

«Llamen las cosas por su nombre y digan que van a interrogar a dos ancianos enfermos para tratar de coaccionar a su hija que desde el exterior está denunciando y no va a parar de denunciar la precariedad que vive mi país», abundó.

La activista responsabilizó a «la Seguridad del Estado, a la inteligencia, a la dictadura cubana y al Partido Comunista de cualquier cosa que le pueda pasar a mis padres».

«No voy a permitir ni que me intimiden, ni que me amenacen, ni que me callen utilizando a mi familia», dijo.

Calzadilla no es nueva en este tipo de hostigamiento. Desde que abandonó Cuba a finales de 2023 —tras sufrir citaciones policiales y la detención de su esposo, Antonio Díaz— la Seguridad del Estado ha mantenido una presión constante sobre su familia en la isla.

En febrero de 2025, la activista denunció una campaña de difamación orquestada por el régimen para desacreditarla y silenciarla. Meses después, en abril de ese mismo año, reveló detalles de un encuentro con su madre en Cuba, en medio de esa misma dinámica de presión familiar.

Ante cada arremetida, su respuesta ha sido la misma: «No me voy a callar».

Calzadilla ganó notoriedad pública por sus transmisiones en vivo en redes sociales, en las que denunciaba la crisis del gas, la corrupción y la ausencia de libertades en Cuba. Esa visibilidad le costó represalias directas antes de su salida del país, incluyendo una citación en el gobierno municipal del Cerro, en La Habana.

Desde España, donde reside con sus tres hijos, ha continuado su activismo. En mayo de 2026 fundó el Partido Liberal Clásico Cubano en Madrid y es miembro de la organización Ciudadanía y Libertad, creada en 2023 para promover derechos civiles y políticos en la isla.

La estrategia de presionar a activistas exiliados a través de sus familiares en Cuba es una práctica documentada de la Seguridad del Estado. Un caso similar ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando la madre de la activista Anna Bensi fue citada a la unidad policial de Alamar bajo circunstancias análogas.

Activistas del grupo Fuera de la Caja, interrogados por la Seguridad del Estado el 2 de julio de 2026, describieron con precisión el objetivo de estas acciones: «El objetivo es silenciarnos, amedrentarnos».

Calzadilla, que define su postura política con una frase contundente —«Mi postura política es ser madre»—, insiste en que su activismo no nació de una vocación opositora, sino de la necesidad de «destapar problemas que venimos arrastrando» durante siete décadas de dictadura.