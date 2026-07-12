¿Chernobyl? No, es el antiguo Coney Island de La Habana convertido en ruinas

Así agoniza un parque orgullo de La Habana y que ahora parece una ciudad fantasma

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el parque Isla del Coco en la barriada habanera de Miramar, conocido históricamente como Coney Island, en un estado de destrucción total, con atracciones oxidadas, escombros, vegetación desbordada y la entrada cerrada.

Un reel publicado en Facebook por el periodista Guillermo Rodríguez Sánchez bajo el título "Coney Island, Miramar, La Habana. 2026, Año del Triunfo de la Destrucción" dejó incontables comentarios de estupefacción y tristeza entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Las imágenes muestran la entrada cerrada con el letrero Isla del Coco, una estatua de astronauta con la pintura descascarada, piezas mecánicas tiradas entre escombros, un vehículo con ventanas rotas y vegetación crecida donde antes había atracciones en funcionamiento.

La reacción ciudadana en redes sociales mezcla indignación, nostalgia y desesperanza. "Cuba es Chernobyl sin la explosión radioactiva", escribió una usuaria. Otra lo comparó con Pripyat, la ciudad ucraniana abandonada tras el desastre nuclear de 1986.

"La decadencia en su máxima expresión y lloraríamos todos si se pudiera hacer un video de nuestra propia alma plasmando el deterioro y la desesperanza, muy triste todo", reflexionó otra persona en los comentarios.

Quien pasó recientemente por el lugar lo describió así: "Lo que ví me dejó un vacío aún mayor que el que tenía. Imagínate que ya Cuba está destruida. Pero dejar sin sonrisas a nuestros niños... Eso está fuerteeeee y duele".

Otra voz rechazó cualquier justificación oficial: "Eso no es culpa del bloqueo. Eso es culpa del auto bloqueo, de las autodestrucciones, de la falta de empatía, de la desidia y la ambición".

Una cubana que conoció el parque en su época de esplendor fue más directa: "Yo lo conocí cuando era el Coney Island de verdad, con su montaña rusa, había muchos aparatos, para niños y adultos, era muy bonito. Todavía mantenía su encanto en 1974, cuando lo desbarataron y en su lugar pusieron la Isla del Coco sabía que no duraría mucho".

El parque tiene una historia de más de un siglo. Fue inaugurado el 5 de diciembre de 1918 como Coney Island Park, inspirado en el famoso parque de Brooklyn, Nueva York, y durante décadas fue uno de los principales centros de ocio de América Latina.

Tras la revolución de 1959, el gobierno del dictador Fidel Castro (1926-2016) lo nacionalizó y desmanteló a finales de los años de la década de 1960. Sus atracciones fueron trasladadas al Parque Lenin, inaugurado en 1974.

En 2004, el gobierno cubano firmó un convenio con China para reactivar el espacio, y en 2008 fue reinaugurado como Isla del Coco con 20 aparatos fabricados en China. En 2017 recibió una reparación capital y en 2019 operaba con horario nocturno hasta las 10:00 pm.

A pesar de un cartel que prometía un "proyecto de recuperación" para 2025, no se realizó ningún trabajo real de rehabilitación, y en julio de 2025 el deterioro ya era evidente.

El caso no es aislado. El Complejo Río Cristal, reinaugurado en 2017 con una inversión de 6,8 millones de pesos, está hoy sumido en el abandono.

La Ciudad Escolar Libertad tiene piscinas abandonadas y bancos destrozados, al tiempo que el hotel Lincoln fue reinaugurado hace menos de dos años y ya aparece cerrado y sin ventanas.