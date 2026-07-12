Cubanos tras restablecimiento de la Guiteras: «Conteo regresivo para ver cuánto dura en línea»

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La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció este domingo que a las 6:30 de la mañana quedó restablecido el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras el cuarto apagón total de 2026, ocurrido el sábado.

Según la publicación oficial en Facebook de la CTE Antonio Guiteras, la planta volvió a operar generando 200 MW, mientras las Unidades 3 y 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez Felton también se reportaron en línea.

El anuncio, lejos de generar alivio, desató una oleada de escepticismo e ironía en los comentarios de la publicación.

El más representativo del sentir popular fue contundente: «Conteo regresivo a partir de ahora para ver cuánto dura en línea la Guiteras trabajando».

Otros usuarios fueron igual de directos. «200 MW. Ya le queda poco», escribió uno.

Otro hizo sus propios cálculos: «Ya llevan nueve horas, ¿les quedan cuántas? 48 - 9 = 39». Un tercero interpeló con sarcasmo a la propia planta: «Ven acá, Antonio Guiteras Holmes, una pregunta: ¿tú venías entrando o saliendo?».

El escepticismo no era infundado. La Guiteras acumula 17 paradas en lo que va de 2026 y no ha recibido mantenimiento capital desde 2010, con tuberías de más de cuatro décadas sin sustitución.

Captura de Facebook

Su última salida, el 3 de julio, fue por una fuga en el economizador de su caldera. El colapso del SEN del sábado interrumpió precisamente el proceso de sincronización de la planta que estaba en marcha en ese momento.

Mientras la UNE celebraba la reconexión, decenas de cubanos reportaban en los comentarios que en sus localidades el apagón continuaba.

«Pero la mayor parte de Holguín sigue a oscuras, ¿quién entiende esto?», preguntó un usuario. Otro señaló que La Sierpe, municipio de Sancti Spíritus, llevaba sin electricidad desde el jueves.

Desde Güira de Melena, en Artemisa, alguien escribió: «Desde antes del colapso no sabemos de corriente». Campechuela, Colón y Manopla también aparecieron en los comentarios como zonas que seguían a oscuras.

La contradicción entre el anuncio oficial y la realidad en el terreno fue resumida por otro cubano con una sola frase: «O sea, entonces según ustedes, se está generando más y se está entregando menos».

El apagón del sábado, el octavo colapso total del SEN en aproximadamente 24 meses, fue provocado por un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus a las 4:30 de la tarde, que dividió el sistema y dejó sin electricidad a más de nueve millones de cubanos.

Se produjo en el peor contexto energético de la historia reciente del país: el 9 de julio se registró un récord histórico de déficit de generación de 2,341 MW, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW, y Cuba lleva más de tres meses sin recibir envíos de petróleo.

El ministro de Energía, Ángel Díaz-Canel, había reconocido el viernes que el incremento de 400 MW previsto para julio no cubriría la demanda y pidió «organizar mejor» los apagones, declaración que generó indignación generalizada en redes sociales.