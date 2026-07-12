Cubanos tras restablecimiento de la Guiteras: «Conteo regresivo para ver cuánto dura en línea»

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La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció este domingo que a las 6:30 de la mañana quedó restablecido el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras el cuarto apagón total de 2026, ocurrido el sábado.
Según la publicación oficial en Facebook de la CTE Antonio Guiteras, la planta volvió a operar generando 200 MW, mientras las Unidades 3 y 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez Felton también se reportaron en línea.
El anuncio, lejos de generar alivio, desató una oleada de escepticismo e ironía en los comentarios de la publicación.
El más representativo del sentir popular fue contundente: «Conteo regresivo a partir de ahora para ver cuánto dura en línea la Guiteras trabajando».
Otros usuarios fueron igual de directos. «200 MW. Ya le queda poco», escribió uno.
Otro hizo sus propios cálculos: «Ya llevan nueve horas, ¿les quedan cuántas? 48 - 9 = 39». Un tercero interpeló con sarcasmo a la propia planta: «Ven acá, Antonio Guiteras Holmes, una pregunta: ¿tú venías entrando o saliendo?».
El escepticismo no era infundado. La Guiteras acumula 17 paradas en lo que va de 2026 y no ha recibido mantenimiento capital desde 2010, con tuberías de más de cuatro décadas sin sustitución.
Su última salida, el 3 de julio, fue por una fuga en el economizador de su caldera. El colapso del SEN del sábado interrumpió precisamente el proceso de sincronización de la planta que estaba en marcha en ese momento.
Mientras la UNE celebraba la reconexión, decenas de cubanos reportaban en los comentarios que en sus localidades el apagón continuaba.
«Pero la mayor parte de Holguín sigue a oscuras, ¿quién entiende esto?», preguntó un usuario. Otro señaló que La Sierpe, municipio de Sancti Spíritus, llevaba sin electricidad desde el jueves.
Desde Güira de Melena, en Artemisa, alguien escribió: «Desde antes del colapso no sabemos de corriente». Campechuela, Colón y Manopla también aparecieron en los comentarios como zonas que seguían a oscuras.
La contradicción entre el anuncio oficial y la realidad en el terreno fue resumida por otro cubano con una sola frase: «O sea, entonces según ustedes, se está generando más y se está entregando menos».
El apagón del sábado, el octavo colapso total del SEN en aproximadamente 24 meses, fue provocado por un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus a las 4:30 de la tarde, que dividió el sistema y dejó sin electricidad a más de nueve millones de cubanos.
Se produjo en el peor contexto energético de la historia reciente del país: el 9 de julio se registró un récord histórico de déficit de generación de 2,341 MW, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW, y Cuba lleva más de tres meses sin recibir envíos de petróleo.
El ministro de Energía, Ángel Díaz-Canel, había reconocido el viernes que el incremento de 400 MW previsto para julio no cubriría la demanda y pidió «organizar mejor» los apagones, declaración que generó indignación generalizada en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la situación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras enfrenta tantas averías?
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras no ha recibido un mantenimiento capital desde 2010, lo que ha llevado a un deterioro significativo de su infraestructura, especialmente en su caldera. La planta acumula más de 38 años de explotación y ha enfrentado múltiples paradas en 2026 debido a fallas estructurales y reparaciones parciales insuficientes.
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¿Cuánto tiempo puede operar la Guiteras sin nuevas averías?
La Guiteras ha mostrado un patrón de operar solo unos pocos días antes de enfrentar nuevas averías. En lo que va de 2026, la planta ha salido del sistema 17 veces, con algunas reconexiones que han durado menos de una semana. La falta de un mantenimiento capital y el envejecimiento de sus componentes complican su estabilidad operativa.
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¿Cuál es la situación actual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba?
El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba opera bajo condiciones extremadamente precarias, con una disponibilidad muy por debajo de la demanda. La falta de mantenimiento en las centrales, la escasez de combustible y las constantes averías han llevado a apagones masivos, afectando a millones de personas en todo el país.
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¿Qué impacto tiene la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética ha provocado apagones prolongados y constantes en Cuba, afectando el acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua y el refrigerado de alimentos. La situación ha generado indignación entre la población, que sufre cortes de electricidad de hasta 87 horas continuas en algunas zonas, y ha llevado a protestas y manifestaciones en varias ciudades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.