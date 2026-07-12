Solicitan condena de 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en jetski

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La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 30 años de prisión para Ardenys García Álvarez, el principal acusado de un supuesto plan de levantamiento armado contra el régimen cubano, junto a otras 29 personas que enfrentan penas de entre 10 y 25 años.

García Álvarez, de 40 años, natural de Cienfuegos y residente en Estados Unidos desde 2014, ingresó ilegalmente a Cuba el 31 de octubre de 2023 por la costa de Matanzas a bordo de una moto acuática, según el documento de acusación al que tuvo acceso Martí Noticias.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado transportó armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación con el propósito de establecer células armadas en las provincias de Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba.

La acusación señala que el plan fue promovido y financiado desde el exterior por la organización «La Nueva Nación Cubana en Armas», liderada por William Cabrera González, residente en Florida, a quien el régimen incluye en su lista de «terroristas», en coordinación con la entidad «Auto Defensa del Pueblo».

Según el pliego acusatorio, los implicados habrían planeado ejecutar atentados contra autoridades del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sabotear cañaverales y centros turísticos, y forzar la renuncia de dirigentes gubernamentales mediante coacción.

El documento también detalla que los acusados recopilaron fotografías satelitales e información sobre unidades militares estratégicas en Cienfuegos, y localizaron los domicilios de altos jefes policiales para planes de contingencia.

La Fiscalía afirma que se emplearon miles de dólares y pesos cubanos para financiar la logística, adquirir insumos de uso militar y reclutar ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Entre los bienes incautados figuran cinco pistolas y municiones escondidas en un pomo.

Los 30 acusados enfrentan cargos de terrorismo, delitos contra el orden constitucional, espionaje, portación ilegal de armas, salida ilegal del territorio nacional y tráfico ilegal de divisas.

Sin embargo, la propia acusación fiscal reconoce que no queda claro si alguna de las actividades descritas llegó a concretarse en la práctica, un detalle que debilita la narrativa del régimen sobre la gravedad del supuesto complot.

La madre del acusado, Marta Álvarez, rechazó la versión oficial y defendió a su hijo ante Martí Noticias: «Llevaba viviendo en Estados Unidos casi 13 años. Regresó a Cuba en una bicicleta acuática, el 29 de octubre de 2023, y lleva trancado en una celda todo ese tiempo».

Cabrera González, por su parte, negó en julio de 2024 cualquier intención subversiva: «Provee entrenamiento militar, pero no con objetivos subversivos», declaró en una entrevista.

El caso tiene además una arista que el régimen omitió deliberadamente. Una investigación de Telemundo reveló que García Álvarez tenía cargos federales en Estados Unidos por «conspiración para transportar y albergar migrantes», dato que las autoridades cubanas no mencionaron en su presentación del caso.

El régimen anunció públicamente el caso en julio de 2024 a través del programa oficialista «Razones de Cuba», conducido por el vocero Humberto López, lo que desató una ola de memes en redes sociales que cuestionaron la credibilidad de la versión oficial.

El boxeador Yordenis Ugás también declaró haber sido contactado por García Álvarez para «unos planes», aunque no fue incluido entre los acusados. Ugás señaló que en su momento «pensó que era una trampa».

García Álvarez lleva detenido desde octubre de 2023, más de dos años y medio antes de que la Fiscalía presentara formalmente su petición de condena, lo que evidencia la lentitud del proceso judicial cubano en casos vinculados a la seguridad del Estado.