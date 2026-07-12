Muere Lázaro Madam Baró, figura emblemática del béisbol en Matanzas

El béisbol cubano vuelve a estar de luto: el sábado falleció Lázaro Madam Baró en el poblado de Agramonte, su tierra natal en la provincia de Matanzas, informó el periodista deportivo Yasel Porto en su canal Dporto Sports News en Facebook, quien lo describió como «una figura emblemática de la pelota» y uno de los «cocodrilos ilustres» del deporte matancero.

Madam Baró protagonizó dos de los momentos más gloriosos de la historia beisbolera de la Atenas de Cuba.

Fue campeón con los Henequeneros en la temporada 1969-70, bajo la dirección del mánager Miguel Ángel Domínguez, en lo que fue el primer título de la provincia dentro de las Series Nacionales, con un récord de 50 victorias y 16 derrotas.

Años después repitió la hazaña al conquistar el campeonato de la temporada 1976-77 junto a los Citricultores de Matanzas, dirigidos en esa ocasión por Juan Bregio.

Además de sus dos coronas, Madan Baró formó parte del partido inaugural del Estadio Victoria de Girón, el segundo recinto más grande de Cuba, con capacidad para entre 22,000 y 27,000 espectadores.

Tras colgar los spikes, el pelotero matancero no se alejó del deporte que lo hizo famoso.

«Después de su retiro trabajó mucho tiempo como entrenador, se mantuvo bastante activo, vinculado precisamente a la pelota matancera», señaló el canal deportivo en su publicación.

El legado familiar también quedó marcado en el béisbol: su hijo llegó a competir en las Series Nacionales, aunque con menor protagonismo que el alcanzado por su padre durante su etapa más destacada, a finales de los años 60 y a lo largo de la década de los 70.

La muerte de Madam Baró ocurre apenas 40 días después del fallecimiento de Lázaro Junco, conocido como «Papá Jonrón» y considerado el mejor bateador de poder de la historia del béisbol cubano, con 405 cuadrangulares en 18 temporadas.

Ambos compartieron provincia, era y la misma generación dorada que construyó la identidad del béisbol matancero.

Esta racha de pérdidas también incluye al fallecimiento de Armando Capiró en noviembre de 2025, primer pelotero en alcanzar 100 jonrones en las Series Nacionales y ganador de seis coronas mundiales, lo que marca el fin de toda una generación que definió el béisbol cubano en las décadas de 1970 y 1980.