Sale en libertad preso del 11J tras cumplir íntegramente su condena

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Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 30 años, recuperó la libertad en la noche del sábado tras cumplir íntegramente una condena de cinco años impuesta por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güines, provincia de Mayabeque.

Su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad, confirmó el regreso del joven a su hogar, aunque no sin antes atravesar más de 24 horas de angustia al desconocer el paradero de su hijo.

El 10 de julio, un día antes de la extinción oficial de la condena, las autoridades trasladaron a Palau Jacinto desde la prisión Melena II hacia el penal de Ganusa sin notificar a la familia. La Seguridad del Estado justificó el traslado alegando que era para «protegerlo» de supuestos comentarios de otros internos en Melena II.

Una vez en Ganusa, el joven se mantuvo en huelga de hambre dentro de una celda de aislamiento, descalzo y en ropa interior, como protesta por su retención arbitraria.

Las autoridades también invocaron una supuesta «causa pendiente» en el sistema informático, vinculada a un altercado de noviembre de 2025, para justificar la demora en su liberación. Sin embargo, la abogada defensora y la Fiscalía Militar habían dictaminado en febrero de 2026 que ese caso estaba cerrado y sin cargos contra el manifestante.

El incidente de noviembre de 2025 se originó cuando Palau Jacinto reclamó la pérdida de sus alimentos durante una requisa. Como respuesta, el jefe de Orden Interior de Melena II, un oficial apodado «Rudy», lo agredió físicamente. La represalia incluyó su reclusión en una celda de aislamiento tapiada y sin ventilación, lo que desencadenó una huelga de hambre prolongada.

No fue la primera vez que el régimen lo sometió a condiciones degradantes. En 2023, permaneció descalzo varios días y renunció a sus llamadas telefónicas cuando las autoridades intentaron condicionar ese derecho a que abandonara su actitud de protesta. En febrero de 2024, fue confinado en una celda de castigo sin que mediara infracción disciplinaria alguna, según reconocieron los propios guardias del penal en llamadas filtradas desde el interior.

Palau Jacinto tenía 25 años cuando fue arrestado en Güines el 12 de julio de 2021. La Fiscalía solicitó inicialmente 13 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desórdenes públicos y robo con fuerza. La condena final quedó fijada en cinco años, que cumplió en las prisiones de Quivicán y Melena II.

A lo largo de ese tiempo, su salud se deterioró de forma progresiva. Padece gastritis, cefalea vascular migrañosa, trastornos circulatorios, pérdida de visión y complicaciones renales crónicas, consecuencia directa de las huelgas de hambre y la falta de atención médica adecuada.

Su liberación se produce en el quinto aniversario del 11J, en un momento en que la represión no cede. Según Prisoners Defenders, Cuba alcanzó un récord histórico de 1,306 presos políticos al 9 de julio de 2026, mientras que al menos 338 personas permanecen encarceladas específicamente por su participación en aquellas protestas.

El caso de Palau Jacinto contrasta con el del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, otro preso del 11J cuya condena de cinco años venció el 9 de julio de 2026 y que, a diferencia de Palau, permanece en paradero desconocido bajo custodia estatal, situación que Amnistía Internacional ha denunciado como desaparición forzada.

El indulto masivo de abril de 2026, que liberó a más de 2,010 reclusos, excluyó explícitamente a los condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría bajo la cual fueron procesados los manifestantes del 11J, lo que obligó a Palau Jacinto a agotar cada día de su condena entre rejas.