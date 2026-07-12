Bruno Rodríguez acusa a la «mafia anticubana» de impulsar una agresión de EE.UU. contra Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este domingo a la llamada «mafia anticubana» de articularse junto al Departamento de Estado para justificar lo que calificó como una agresión contra Cuba, aunque al mismo tiempo reconoció que la población enfrenta «severas privaciones y sufrimiento».

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que esos sectores actúan «con el oportunismo, también habitual, de intentar movilizar al inmenso poderío militar y tecnológico de EE.UU. contra Cuba».

«La mafia anticubana se ha articulado, con sus exponentes habituales, en torno al Departamento de Estado, en función de justificar el crimen y la agresión contra el pueblo cubano», escribió.

El canciller añadió que, pese a la difícil situación que vive el país, «los cubanos enfrentamos la dura realidad cotidiana, con severas privaciones y sufrimiento, pero en paz, solidarios y unidos, luchando por superar el momento».

La publicación coincide con el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, en medio de una nueva escalada de tensiones entre La Habana y Washington.

Cruce de declaraciones

La expresión «mafia anticubana» es utilizada habitualmente por el régimen cubano para referirse a organizaciones del exilio en Miami y a dirigentes de origen cubano en Estados Unidos, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, a quienes responsabiliza de impulsar una política más dura hacia La Habana.

El mensaje de Rodríguez se suma a una serie de declaraciones cada vez más confrontativas realizadas en las últimas semanas.

El 1 de julio, el canciller calificó a Rubio de «mentiroso» y aseguró que cualquier acción militar estadounidense contra Cuba provocaría «un baño de sangre» con miles de muertos en ambos países. Ese mismo día afirmó además que las conversaciones entre La Habana y Washington «no muestran ningún progreso» y acusó a la delegación estadounidense de mantener una política de «amenazas constantes».

Posteriormente, el 7 de julio, intervino en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU convocada por Cuba, donde denunció una supuesta «guerra multidimensional» contra la isla.

Presión desde Washington

Las declaraciones del canciller llegan después de que Marco Rubio emitiera el sábado un mensaje por el aniversario del 11J en el que exigió la liberación de los 1,306 presos políticos cubanos y acusó al régimen de continuar aliándose con adversarios de Estados Unidos, lo que, según afirmó, representa «una grave amenaza para la seguridad nacional» estadounidense.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que prometió «expulsar al comunismo de nuestras orillas», mientras este domingo el Senado de Estados Unidos impulsó una resolución para conmemorar las protestas del 11J y reclamar nuevamente la liberación de los presos políticos cubanos.

El clima de confrontación se produce además en un contexto marcado por la acusación presentada ante un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, ataque en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Pese al endurecimiento del discurso político, funcionarios estadounidenses indicaron a Associated Press el pasado mayo que Washington no contempla una acción militar inminente contra Cuba, aunque señalaron que «todas las opciones» continúan disponibles.