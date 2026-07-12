Raúl Torres pide a dirigentes cubanos que «bajen del aire acondicionado y pisen la calle»

Vídeos relacionados:

El cantautor oficialista Raúl Torres publicó este domingo un extenso texto en su perfil de Facebook en el que, mientras contaba billetes de baja denominación sobre una mesa, exigía a los dirigentes cubanos que se acercaran a la realidad del pueblo. El detonante declarado fue la crisis bancaria: «Hoy, cuando supe que el banco entrega apenas 500 pesos por cliente, asere se me hizo un nudo en la garganta. No es rencor, es dolor».

El texto, publicado un día después del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, mezcla nostalgia fidelista, lirismo kitsch y crítica velada a la burocracia, pero sin abandonar en ningún momento el marco revolucionario que Torres ha defendido durante décadas como vocero cultural del régimen.

La incoherencia central del post es difícil de ignorar. Torres pide que los dirigentes «bajen al infierno de la cotidianidad y sientan en sus propios huesos lo que sienten los abuelitos que no llegan a fin de mes, el padre que no puede comprar la leche, el joven que mira el malecón y se pregunta si hay un futuro más allá». Pero en la posdata del mismo texto los defiende sin fisuras: «los dirigentes todos están tan en candela con el agua y la corriente como el peor de nosotros, eso es un hecho, yo lo he visto».

El mismo párrafo que denuncia termina blindando al sistema. Torres cierra el post elogiando al «DC» —Miguel Díaz-Canel— como ejemplo de dirigente activo que «legitima el legado del comandante», lo que desmonta cualquier lectura de crítica sistémica.

El tono oscila entre la exigencia y la reverencia fidelista. Torres evoca una fotografía de Fidel Castro en la Sierra Maestra compartiendo un plato de arroz con un soldado, y construye desde ahí toda su argumentación: los dirigentes actuales fallan porque no imitan ese ejemplo, no porque el sistema sea el problema. «Todos extrañamos a Fidel», escribe, «y yo lo extraño porque él no esperaba informes en un escritorio: él iba».

La crisis que dispara el post es real y grave. El Banco Metropolitano de La Habana redujo el límite de retiro de 5,000 a 3,000 pesos por operación en junio de 2026, y en la práctica muchas sucursales solo entregan 500 pesos una vez por semana. El gobierno de Granma reconoció ese mismo mes que no tenía efectivo para pagar las pensiones de más de 111,000 jubilados. Más del 50% de los cajeros automáticos de La Habana no funcionaban en mayo de 2026.

Torres propone soluciones con la misma vaguedad con que diagnostica el problema: «Si no hay dinero que se entreguen vales de compra, bonos que sé yo... ¡algo! Intervengamos a los acaparadores de billetes». Y añade: «No soy economista, solo pido soluciones urgentes». La causa estructural —67 años de dictadura comunista— no aparece en ningún párrafo. El «bloqueo» sí.

El cantautor amenaza además con borrar los comentarios que cuestionen los privilegios de los dirigentes, a los que califica de «onda gusanil». Quien en 2021 estrenó «Patria o Muerte por la Vida» como respuesta oficialista al himno disidente «Patria y Vida» —canción que acumuló 48,135 dislikes frente a solo 4,500 likes en YouTube— y quien ha afirmado públicamente que en Cuba «quien gobierna no se enriquece», ahora pide a esos mismos gobernantes que se muevan más rápido.

Descemer Bueno lo retrató con precisión en febrero de 2021: «¿Qué irá a decir Raúl Torres, bufón de la dictadura?». Cinco años después, Torres sigue demostrando que la respuesta es siempre la misma: denunciar con el lenguaje de la denuncia y defender con el lenguaje de la lealtad, en el mismo texto, sin contradicción aparente.