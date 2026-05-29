Defiende Raúl Torres «estirpe de dignidad» del régimen: «En Cuba, quien gobierna no se enriquece»

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El trovador Raúl Torres publicó ayer en Facebook una pieza más de «lirismo» revolucionario en la que defiende al régimen cubano de acusaciones de corrupción con su habitual mezcla de retórica marxista, metáforas insufribles y consignas de trinchera patriótica.

La tesis central del trovador, presentada con solemnidad de decreto histórico, es que «en Cuba, quien gobierna no se enriquece», una afirmación que Torres no duda en calificar de «hecho histórico» y que, según él, el imperialismo «no soporta o no puede comprender porque su alma está podrida por la plusvalía».

El resto del texto sigue la misma arquitectura poética de barricada: las acusaciones de corrupción son «nuevas acusaciones fabricadas en laboratorio», parte de «la guerra psicológica más burda», urdida en «los laboratorios de la desinformación, en las granjas de trolls pagadas por la NED y la USAID, esas agencias que convierten la mentira en una inversión de alto retorno político».

Para Torres, la pregunta sobre la corrupción del régimen merece una respuesta retórica de antología: «¿Cuál es la supuesta 'corrupción'? ¿Luchar por sostener la educación universal y gratuita en medio de apagones? ¿Intentar mantener el sistema de salud pública como un faro mundial sin tener siquiera acceso pleno a los insumos básicos?».

Uno de los segmentos más «sublimes» del texto es aquel que reserva para ilustrar la «humildad del gobierno revolucionario», haciendo un paralelo forzado entre esta supuesta cualidad y el sacrificio del «médico que cruza un huracán en una mula para vacunar a un niño en las montañas del Oriente», una maniobra digna del mejor manipulador.

La realidad que el trovador omite en su lirismo de trinchera es, sin embargo, bastante menos poética. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 del Food Monitor Program, el 33,9% de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en el último mes, frente al 24,6% de 2024; y el 47,59% de los hogares perdió alimentos refrigerados por los apagones, cifra que superó el 80% en algunas provincias.

El déficit de generación eléctrica ha superado los 2,000 MW varias veces en lo que va de 2026, con cortes superiores a las 20-24 horas diarias y repetidos apagones nacionales totales, mientras se espera una caída del PIB cubano para este año que podría superar el 6%, en los pronósticos más optimistas.

En cuanto a la corrupción que Torres niega con tanta elocuencia, sobran los casos para demostrar lo contrario, desde el privilegiado nivel de vida de la familia Castro hasta las destituciones de altas figuras del régimen —como el exprimer ministro Alejandro Gil, hoy condenado a cadena perpetua más 20 años de prisión—, por escándalos que incluyen tramas de corruptela.

En 2024 el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo fue destituido en medio de pesquisas por presunta corrupción, tráfico de divisas y fraude fiscal que involucraban a su hermano.

El conglomerado militar GAESA, que el Real Instituto Elcano describe como controlado en la práctica por la familia Castro y oligarcas leales con escasa o nula supervisión pública, domina el turismo, el comercio exterior, los puertos y las finanzas del país, mientras un informe de 2025 señaló que Cuba destinó más del 37% de toda su inversión al sector turístico y hotelero, beneficiando, precisamente, a GAESA, FINCIMEX y CIMEX.

Mientras la cúpula miliar se enriquece, los esforzados maestros que Torres invoca como emblema de la revolución, también tienen su propia realidad trágica. En agosto de 2025, las escuelas de Matanzas iniciaron el curso con un déficit de más de dos mil profesores, y el éxodo de médicos y docentes es masivo en el país.

No es la primera vez que Torres empuña la pluma al servicio del régimen. Son reiterados en los últimos años sus alaridos panfletarios en defensa del sistema que oprime a la Isla. En 2021 lanzó «Patria o Muerte por la Vida» como respuesta oficialista al himno disidente «Patria y Vida», lo que le valió que el cantante Descemer Bueno lo llamara «bufón de la dictadura», mote que el trovador lleva con la misma dignidad que, según él, acaricia eternamente la brisa del Malecón.

El trovador oficial cierra su texto con la certeza de que «hasta los más odiadores saben que tó esto es la pura verdad», mientras los cubanos, esos gigantes de conciencia que él celebra, siguen escapando como pueden y emigrando en cifras récord. En 2025, encabezaron el flujo migratorio por Honduras rumbo a Estados Unidos, con 21,617 ingresos en siete meses según la Organización Internacional para las Migraciones.