Descemer Bueno canta a Raúl Torres, "bufón de la dictadura"

El cantautor cubano Descemer Bueno dedicó unas letras a el trovador Raúl Torres, uno de los voceros que más le ha el régimen.

A Descemer le resulta extraño que ante la polémica generada por el reciente tema "Patria y Vida", Torres no haya salido a contrarrestar con otra canción en apoyo al gobierno.

"Y ahora con Patria y Vida, la cosa se puso dura, qué irá a decir Raúl Torres, bufón de la dictadura", dice una estrofa de la canción tocada a guitarra por Descemer y compartida en sus redes sociales.

"Y ahora con Patria y Vida, la cosa se puso dura, qué iré a decir Abel Prieto, bufón de la dictadura", agrega.

El trovador Raúl Torres, también apodado como "el necrotrovador, es conocido por dedicarle canciones a Fidel Castro o Hugo Chávez.

"Yo sé muy bien dónde tú estás / me dirán, me dirán que es loco / todo lo que canto / que soy necrotrovador / crearán ardides contra mis canciones / los tontos no ven el sol/ no, no lo ven", dice uno de los temas de Raúl Torres a Fidel Castro.

El trovador también ha sido motivo de polémica por sus declaraciones en apoyo al castrismo: "Defiendo la revolución porque a pesar de nuestros errores nunca me ha fallado ni a mí, ni a nuestro pueblo cubano. Nada... Que sigo arriba del malecón bailando contra el bloqueo, mi gente", dijio en una ocasión.

El tema "Patria y Vida", lanzado por Yotuel, Maykel Osorbo, Gente de Zona, El Funky y Descemer Bueno, sobrepasó el millón de reproducciones en YouTube a menos de 72 horas.

La canción, que promete ser un himno de libertad para los cubanos, ha causado no poca insatisfacción al gobierno de la Isla.

En el día de ayer la Unión de Escritores y Artistas de Cuba emitió una declaración en contra del tema y sus músicos, en la que decía que "el pueblo cubano los rechaza enérgicamente convencido de que el Imperio que hoy los aplaude y lanza sus monedas, al igual que Roma, paga los traidores, pero los desprecia".