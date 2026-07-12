Restaurante del sur de Florida lanza «atractiva» oferta: «Cambia una pitón por una pizza»

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Un restaurante en Everglades City, Florida, ha lanzado una propuesta tan inusual como efectiva: quien capture una pitón birmana durante el Florida Python Challenge 2026 puede llevarla al local y recibir una pizza gratis a cambio, según informó NBC Miami.

El establecimiento se llama Wildman's Pizza, Pasta and Python y está ubicado en Everglades City, a las puertas de los Everglades.

Su dueño, Dusty «Wildman» Crum, cazador de pitones con más de 15 años de experiencia en esos pantanos, abrió el local en octubre de 2023 con una premisa clara: aceptar serpientes como moneda de cambio.

«Soy el primer lugar en el mundo en aceptar pitones como moneda de cambio. Puedes cambiar una pitón por una pizza. Hacemos toppings de pitón, pizza de pitón, iguana, lo que sea», declaró Crum.

El Florida Python Challenge 2026, que arrancó el pasado jueves y se extiende hasta el 19 de julio, ofrece un premio mayor de $10,000 para quien capture la mayor cantidad de pitones birmanas, con un pozo total superior a $25,000 distribuido entre categorías profesional, novato y militar.

El evento está organizado por la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida y el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, con el Parque Nacional Everglades como socio oficial y una de las ocho sedes de competencia.

Captura de Facebook

La propuesta de Wildman's tiene, sin embargo, una vuelta legal curiosa: la carne de pitón birmana no puede venderse comercialmente en Florida porque sus niveles de mercurio pueden superar hasta 100 veces el límite seguro para el consumo humano.

Crum encontró la solución: simplemente regala la pizza con topping de pitón en lugar de cobrarla. «No puedo vender eso, solo tengo que darlo gratis», explicó.

Más allá de la pizza, el restaurante funciona también como museo de pitones y tienda de artículos elaborados con partes de la serpiente.

«La grasa la uso para hacer aceites de serpiente para la piel, cremas, jabón. Con los huesos hacemos joyería; todo se aprovecha», detalló el propietario.

Las pitones birmanas son una de las especies invasoras más destructivas de Florida. Originarias del sudeste asiático, llegaron al estado principalmente a través del comercio de mascotas exóticas, y su expansión se aceleró tras el huracán Andrew de 1992.

En los Everglades no tienen depredadores naturales y han diezmado las poblaciones de mamíferos nativos hasta en un 90%, devorando más de 85 especies distintas. Desde el año 2000 se han eliminado aproximadamente 23,500 ejemplares en todo el estado.

En la edición 2025 del Python Challenge se estableció un récord de 294 pitones eliminadas en 10 días, con la participación de 934 personas.

La ganadora fue Taylor Stanberry, primera mujer en alzarse con el premio principal, tras capturar 60 serpientes.

Quienes quieran participar en la competencia de este año aún están a tiempo: la inscripción, de $25 no reembolsables, permanece abierta hasta el último día del evento y requiere completar un curso en línea y aprobar un examen con al menos 85% de puntuación.