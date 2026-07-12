ICE: Operación Huracán deja 46 acusados y 94 armas incautadas en el sur de Florida

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resaltó este domingo su papel como socio federal en la Operación Huracán, una iniciativa de 60 días que resultó en cargos contra 46 personas y la incautación de 94 armas de fuego en el condado Palm Beach, Florida.

La agencia publicó en su cuenta oficial de X que su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami contribuyó a la operación como parte del Homeland Security Task Force.

Los resultados de la operación fueron anunciados el jueves 10 de julio en el condado Broward, donde el agente especial a cargo de HSI Miami, Jose R. Figueroa, se unió a representantes del Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y autoridades locales del condado Palm Beach.

Según el DOJ, la operación —liderada por la División Miami de la ATF— apuntó a traficantes de armas, narcotraficantes, delincuentes violentos y miembros de organizaciones criminales transnacionales mediante 123 operaciones encubiertas respaldadas por 173 planes operacionales.

Además de las 94 armas, las autoridades decomisaron más de siete kilogramos de cocaína, aproximadamente 1,5 kilogramos de crack, más de 400 gramos de fentanilo, miles de pastillas de metanfetamina y cantidades de heroína.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, subrayó la magnitud del decomiso de fentanilo: «400 gramos de fentanilo pueden matar a 200,000 personas. Eso es más gente que la que vive en la ciudad de West Palm Beach. Así de peligrosa es esta droga».

De los 46 acusados —41 en el ámbito federal y cinco en el estatal—, 26 contaban con múltiples condenas previas por delitos graves, muchos de ellos relacionados con crímenes violentos y narcotráfico. Al momento del anuncio, cinco sospechosos permanecían prófugos.

Un hallazgo clave de la operación fue la resolución de un crimen. El 9 de mayo de 2026, un hombre fue asesinado a tiros en la zona de 505 15th Street en West Palm Beach tras detectarse 16 disparos mediante el sistema ShotSpotter.

Durante la Operación Huracán, un agente encubierto de la ATF adquirió un arma que, a través de la base de datos balística NIBIN, fue vinculada a los casquillos encontrados en la escena del crimen.

Ese vínculo llevó al arresto de Jarvis Williams, de 31 años, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado con arma de fuego y posesión de arma por un convicto.

El fiscal general adjunto del DOJ, Colin McDonald, quien presidió la conferencia de prensa, advirtió a quienes operen fuera de la ley en la región: «Si traficas ilegalmente armas, vendes drogas mortales, ejerces violencia o te preparas para ejercerla en el sur de Florida, el Homeland Security Task Force y sus socios te encontrarán».

La Operación Huracán es la segunda de este tipo ejecutada por la ATF División Miami en el sur de Florida bajo el Homeland Security Task Force, creado por orden ejecutiva del presidente Trump.

La primera, la Operación Showdown, se realizó en 2025 en Miami-Dade y Broward, con 31 arrestados y 80 armas incautadas. Las autoridades indicaron que la estrategia contempla continuar rotando geográficamente hacia los condados del norte de Florida.