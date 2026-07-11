Migrantes denuncian hasta 10 días de detención en Miramar pese al límite oficial de 72 horas

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asegura contar con una exención administrativa que le permite mantener detenidos hasta 72 horas en su centro de procesamiento de Miramar, al norte de Miami, pero múltiples testimonios recogidos este sábado por Telemundo indican que las detenciones se extienden durante días, en algunos casos hasta diez, en condiciones que familiares, activistas y legisladores describen como inhumanas.

La instalación fue concebida para trámites administrativos y citas migratorias de corta duración, pero se ha convertido en un centro de retención temporal ante el colapso de capacidad en el sur de Florida, según una investigación de El País.

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz realizó el 3 de julio una inspección sorpresa al centro y encontró más de 150 personas distribuidas en cuatro salas sin camas, sin privacidad y sin acceso a abogados ni visitas familiares.

«Lo que presencié fueron personas hacinadas como sardinas, en condiciones que no le desearía ni a mi peor enemigo», declaró la legisladora en una conferencia de prensa.

Según su relato, entre 70 y 75 hombres permanecían en un espacio de 24 por 24 pies, mientras más de 50 mujeres compartían una sala de 12 por 12 pies. Todos dormían en el suelo de concreto con solo mantas térmicas, con un único inodoro sin divisiones por sala.

Familiares de detenidos reportaron a Telemundo que los migrantes estaban hacinados con otras 220 personas sin poder sentarse.

Las raciones diarias se limitan a una botella de agua y comidas individuales de 214 gramos, y los detenidos solo pueden ducharse cada dos días, de acuerdo con lo observado durante la inspección legislativa.

Entre los afectados hay cubanos, salvadoreños y hondureños, muchos con permisos humanitarios vigentes y solicitudes de asilo pendientes.

Marco Rodríguez, venezolano de 36 años, fue detenido el 28 de junio en una cita de rutina a la que asistía desde hacía cinco años; pasó tres días en una habitación con otras 70 personas y un solo inodoro.

Roger Moisés Flores Oviedo, hondureño de 19 años con solicitud de asilo pendiente, fue arrestado al salir de una gasolinera en Pompano Beach.

Su esposa, Koren Noblig, relató que los agentes «lo subieron a una camioneta y lo llevaron a Miramar, donde lo pusieron con otros 50 hombres en un cuarto, muchos con ropa y zapatos de trabajo, sentados en el piso, con las manos hacia atrás».

El esposo de Elsa, una inmigrante salvadoreña con permiso humanitario e hijos ciudadanos estadounidenses —uno con una condición cardíaca—, denunció a Univision: «Ya son casi diez días, le han dado comida tres veces en diez días».

El colapso de Miramar se agravó por el cierre del centro Alligator Alcatraz en los Everglades en junio, cuya población de hasta 1,400 detenidos fue redistribuida sin previo aviso, y por las evacuaciones del centro Krome por incendios forestales.

Activistas del American Friends Service Committee llegaron a contabilizar más de 30 vehículos sin identificación descargando personas en un solo día en Miramar.

Las detenciones de cubanos por ICE en Florida aumentaron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, y 15 de los 45 grandes centros de detención de ICE llevan más de un año operando sin cumplir los estándares adecuados, según un reporte de este mes.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional rechazó todas las acusaciones y afirmó que «cualquier afirmación de que existen condiciones deficientes en los centros de detención del ICE es FALSA».

Además, sostuvo que permanecer detenido «es una elección» y alentó a los migrantes a usar la aplicación CBP Home para autodeportarse.

Wasserman Schultz anunció que continuará supervisando el funcionamiento de la oficina del ICE en el sur de Florida e impulsará medidas para exigir mayores controles sobre estas instalaciones.