Se desata incendio en edificio de Santa Marta, Matanzas

Un incendio se desató este domingo en un edificio de la calle I del poblado de Santa Marta, municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, según reportó en tiempo real el reportero Christian Arbolaez a través de Facebook.

Bomberos y trabajadores de la Empresa Eléctrica acudieron de inmediato al lugar. El fuego fue controlado y extinguido sin que se reportaran personas lesionadas.

Según la información recabada, el incendio se originó en el tablero eléctrico ubicado en el paso de la escalera del edificio. Los bomberos lograron evitar que las llamas se propagaran a otras áreas de la estructura.

Residentes de la zona confirmaron en redes sociales lo ocurrido. «Detrás de mi casa. Llamé a mis padres, están los bomberos ahí ahora mismo», escribió una vecina en los comentarios de la publicación.

Otro residente apuntó que el fuego «fue en la brequera, al parecer por un cortocircuito», mientras que una tercera persona recordó haber percibido «olor a cable quemado» antes del siniestro.

La reacción en redes fue inmediata. «Qué susto he pasado, Dios mío», expresó una habitante de la zona, en tanto otros vecinos pedían precisar la dirección exacta del edificio afectado. La ubicación fue aclarada por residentes como la calle I en dirección hacia La Herradura.

Captura de Facebook

Aunque el incendio quedó controlado, la preocupación persiste entre los afectados. Ocho familias podrían quedarse sin el poco servicio eléctrico que tenían mientras se realizan las reparaciones necesarias en las instalaciones dañadas, según informó Arbolaez.

«Ocho familias podrían quedarse sin el poco servicio eléctrico que tenían mientras se realizan las reparaciones necesarias. En medio de la difícil situación que se atraviesa, perder también la poca electricidad representa un nuevo golpe para quienes viven en ese edificio», advirtió Arbolaez en su reporte.

Este siniestro se produce en un contexto de creciente frecuencia de incendios en edificios y viviendas de Cuba, vinculados al deterioro de las instalaciones eléctricas y a la grave crisis energética que atraviesa el país.

Los apagones prolongados y los restablecimientos súbitos del suministro generan sobrecargas en sistemas ya deteriorados.

En enero de este año, un incendio afectó el edificio Galiano 201 en Centro Habana, y en febrero, dos incendios en una misma noche estremecieron edificios en Habana Vieja y Centro Habana, ambos relacionados con fallas eléctricas.

Santa Marta, un poblado de aproximadamente 12,000 habitantes situado junto a la carretera que conduce a Varadero, atraviesa además una jornada especialmente difícil: en la madrugada de este mismo domingo, ladrones robaron las baterías solares del Hogar Materno del poblado mientras cinco embarazadas permanecían en el interior.