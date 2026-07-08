Caleb, el bebé salvado del fuego por su padre, se recupera en Santiago de Cuba

Recuperado Caleb, el bebé salvado por su padre en Santiago de Cuba

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El pequeño Caleb, el bebé de nueve meses que quedó envuelto en llamas durante un accidente doméstico en Santiago de Cuba, se recupera sin cicatrices visibles tras menos de 20 días de tratamiento en la Sala de Quemados del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, según un testimonio difundido en redes sociales por el pastor Darlon Bermúdez.

Al parecer, el accidente ocurrió el 13 de junio en la calle Vargas, en el centro de Santiago de Cuba, mientras la familia cocinaba con carbón vegetal durante uno de los prolongados apagones que azotan la ciudad.

Chispas de la cocina rústica alcanzaron la silla donde estaba sentado el bebé, envolviéndolo en llamas.

Fue su padre quien se lanzó directamente al fuego para rescatarlo, logrando sacarlo con vida aunque el niño sufrió quemaduras en todo el cuerpo, incluido el rostro.

«Todo su cuerpo quedó herido incluyendo su rostro, su padre se lanzó al fuego para salvarlo, y lo logró. Pero su piel quedó deshecha», relató el pastor Bermúdez en su publicación.

«Un gran reconocimiento al personal médico que tanto lo atendió», añadió.

La madre del bebé, Solanch Lisbet Sánchez Zamora, agradeció públicamente en los comentarios al equipo de médicos, enfermeras y especialistas de la sala de quemados: «el colectivo d médicos, enfermeras y especialistas d la sala d quemados del Hospital Clínico Quirúrgico y todas las personas bonitas q ayudaron a mi esposo y mi familia... hoy la recuperación d mi bb es gracias Primeramente a Dios y a todos ustedes».

La abuela materna, Yaquelin Zamora Arce, también se expresó en redes: «Gracias jesus por cuanto obraste en la vida de mi nieto mi príncipe [...] Gracias jehova por restaurar su piel en tan poco tiempo».

Un familiar identificado como Yilbert Fernández describió el apoyo recibido como «un abrazo espiritual para nuestra familia» y agradeció a quienes acompañaron al bebé durante su recuperación.

Al parecer, el alta hospitalaria de Caleb fue confirmada el 28 de junio por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien semanas antes había denunciado que en el hospital no había insumos y que los familiares recibían presiones institucionales para no divulgar el caso.

El accidente de Caleb no es un hecho aislado. La crisis energética cubana obliga a miles de familias a cocinar con carbón vegetal o leña ante apagones que en el oriente del país alcanzan las 45 horas consecutivas.

En marzo de 2026, el presidente Miguel Díaz-Canel instruyó oficialmente garantizar materiales de cocción «desde carbón vegetal hasta leña», convirtiendo ese retroceso en política pública. El déficit eléctrico alcanzó un máximo histórico de 2,174 MW en mayo de 2026, dejando al 70% de la isla sin electricidad de manera simultánea.

Santiago de Cuba acumula al menos seis incendios significativos entre febrero y mayo de 2026, varios vinculados al uso de métodos de cocción alternativos durante los apagones.

El precio de una lata de carbón en la ciudad pasó de 200 a 800 pesos, y un saco de cinco latas llega a los 4,000 pesos, casi el doble del salario mínimo mensual.

El Hospital Juan Bruno Zayas, donde fue atendido Caleb, opera con graves carencias: en agosto de 2025 se reportaron pacientes de quemados sin atención, y en noviembre de ese mismo año colapsó su morgue.

La recuperación del bebé, celebrada por su familia y cientos de personas en redes sociales, contrasta con las condiciones en que el personal médico tuvo que trabajar para lograrlo.