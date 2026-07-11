Se incendia grupo electrógeno de hospital pediátrico de Camagüey y no hay piezas para repararlo

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El grupo electrógeno principal del Hospital Pediátrico de Camagüey se incendió el viernes 10 de julio, dejando al centro en una situación crítica para mantener el suministro eléctrico a sus pacientes, según denunciaron trabajadores del hospital a través del periodista José L. Tan Estrada.
Tras el incendio, el personal tuvo que activar un generador de menor capacidad que solo alcanza para abastecer las salas de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y el Cuerpo de Guardia.
El resto del hospital —un centro con capacidad para 356 camas que atiende a niños enfermos de toda la provincia— está siendo alimentado por un grupo electrógeno ubicado en las inmediaciones de la Universidad de Camagüey, una solución provisional y frágil.
Lo que agrava aún más el panorama es la respuesta que recibieron los propios trabajadores cuando preguntaron cuándo se repararía el equipo dañado: «no existen piezas de repuesto para reparar el grupo electrógeno del hospital».
El incidente se produce en el peor momento de la crisis eléctrica cubana reciente.
El 6 de julio, Cuba sufrió su séptima desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional en apenas 18 meses, y el déficit eléctrico alcanzó un máximo histórico de 2,341 MW el 9 de julio, con una disponibilidad de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW.
Tras el colapso del sistema nacional, la Empresa Eléctrica Camagüey activó un microsistema aislado de 28 MW que priorizó el suministro a hospitales de la provincia, incluyendo el pediátrico mediante el Circuito Y-123.
Sin embargo, la propia empresa advirtió en su comunicado que «los microsistemas son sistemas aislados que están propensos a fallas», una advertencia que el incendio del viernes convirtió en realidad.
El pediátrico camagüeyano no es el único hospital que ha sufrido una emergencia eléctrica en estos días.
Solo dos jornadas antes, el 8 de julio, un incendio en el generador del Hospital Amalia Simoni obligó a evacuar neonatos precisamente hacia el Hospital Pediátrico, que ahora enfrenta su propia crisis. El 9 de julio, una tormenta severa dejó sin electricidad los circuitos del Hospital Provincial y el Oncológico de Camagüey.
Este centro acumula una larga cadena de emergencias vinculadas a la infraestructura eléctrica.
En septiembre de 2022, una rotura anterior de su generador obligó a trasladar de urgencia a niños ingresados en terapia intensiva.
En agosto de 2024, se denunció la falta de agua potable para pacientes y familiares. Y en febrero de 2026, el hospital pediátrico del municipio Florida, en la misma provincia, quedó en oscuridad total durante un apagón, con el personal trabajando a la luz de teléfonos móviles.
Este sábado, el primer ministro Manuel Marrero atribuyó el nuevo apagón nacional al embargo estadounidense, ignorando que el colapso de las termoeléctricas, la falta de mantenimiento y la ausencia de piezas de repuesto —como las que ahora faltan en el pediátrico de Camagüey— son las causas estructurales de una crisis que lleva años gestándose.
Mientras el régimen busca culpables externos, un hospital que atiende a niños enfermos opera con soluciones de emergencia, sin garantías de continuidad y sin los repuestos necesarios para restablecer su capacidad eléctrica real.
Preguntas Frecuentes sobre el Incendio en el Hospital Pediátrico de Camagüey y la Crisis Eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con el grupo electrógeno del Hospital Pediátrico de Camagüey?
El grupo electrógeno principal del hospital se incendió el 10 de julio, lo que dejó al centro en una situación crítica para mantener el suministro eléctrico a sus pacientes.
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¿Qué soluciones temporales se implementaron tras el incendio del generador?
El personal activó un generador de menor capacidad que solo abastece las salas de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y el Cuerpo de Guardia, mientras que el resto del hospital depende de un grupo electrógeno externo.
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¿Por qué no se puede reparar el grupo electrógeno dañado?
No existen piezas de repuesto para reparar el grupo electrógeno del hospital, según lo que informaron a los trabajadores del centro.
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¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
Cuba enfrenta un déficit eléctrico histórico, con repetidos apagones y afectaciones que alcanzaron un máximo de 2,341 MW, reflejando un deterioro estructural del sistema energético.
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¿Qué ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la crisis eléctrica y hospitalaria?
El primer ministro Manuel Marrero atribuyó el apagón al embargo estadounidense, mientras que Miguel Díaz-Canel sugirió organizar mejor los apagones sin anunciar medidas para mejorar la generación eléctrica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.