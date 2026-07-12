Roban baterías de hogar materno de Santa Marta mientras embarazadas escuchaban a los delincuentes desde sus camas

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Ladrones irrumpieron esta madrugada en el Hogar Materno de Santa Marta, en Cárdenas, provincia de Matanzas, y robaron las baterías de los paneles solares mientras cinco mujeres embarazadas y una enfermera permanecían en el interior, según denunció el reportero ciudadano Christian Arbolaez en su cuenta de Facebook.

El robo ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada. Los delincuentes accedieron al techo de la casa, rompieron la caja metálica que resguardaba las baterías, forzaron el candado y se las llevaron.

Las futuras madres y la enfermera escucharon cada movimiento desde adentro, pero no pudieron hacer nada: el hogar no contaba con custodio ni con medios de comunicación para pedir auxilio.

Los ladrones también intentaron forzar la puerta del hogar. Al percatarse de que desde el interior encendían linternas, desistieron y huyeron.

El impacto sobre las embarazadas fue inmediato. Varias quedaron muy alteradas y algunas sufrieron episodios de presión arterial elevada a causa del estrés y la angustia de aquellos minutos de incertidumbre.

Captura de Facebook

La respuesta policial tardó casi nueve horas: aunque el robo ocurrió a las 2:00 de la madrugada, los agentes llegaron al lugar aproximadamente a las 11:00 de la mañana.

Esa demora generó indignación entre vecinos, quienes la contrastaron con el amplio despliegue de fuerzas de seguridad registrado ese mismo día en Cárdenas con motivo del quinto aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021.

Según Arbolaez, «cinco patrullas frente a un cartel que decía Viva el 11 de Julio, camiones de militares por toda la ciudad, y al hogar materno, demoraron en llegar casi 10 horas».

El hecho no es aislado. Apenas tres días antes, personas no identificadas robaron los paneles solares del Hogar Materno de Cárdenas, dejando vacíos los soportes metálicos en el techo.

En ese caso, la policía tampoco había acudido al lugar al momento del reporte. El 5 de julio, cuatro paneles solares fueron sustraídos de un punto de distribución de agua en Holguín, lo que evidencia un patrón de robos de infraestructura energética extendido por toda la isla.

Este tipo de equipos se ha convertido en objetivo frecuente de la delincuencia en Cuba debido a la severa crisis eléctrica que atraviesa el país, con apagones de hasta 22 horas diarias.

Ante la falta de suministro estatal, instalaciones críticas como los hogares maternos han recurrido a sistemas fotovoltaicos como respaldo, lo que ha disparado el valor de baterías y paneles en el mercado informal.

Los hogares maternos son centros del sistema de salud pública administrados por el Ministerio de Salud Pública, destinados a albergar embarazadas en situación de riesgo o vulnerabilidad hasta el momento del parto.

Que uno de estos centros pase la noche sin custodio y sin comunicación es, en sí mismo, una señal del estado de abandono en que opera la infraestructura sanitaria cubana.

«¿Cómo puede un hogar materno pasar la noche sin custodia, dejando a mujeres embarazadas expuestas a una situación como esta?», preguntó Arbolaez, quien resumió así lo ocurrido: «Lo que se robaron no fueron solo unas baterías.

También les arrebataron la tranquilidad a cinco mujeres que solo esperaban pasar la noche en un lugar que debía ser seguro».