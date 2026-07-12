Régimen cubano reacciona a la muerte del ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani

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El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Qatar y una de las figuras clave en la transformación del pequeño país del Golfo en una potencia diplomática y económica, falleció este domingo a los 74 años, según confirmó la Agencia de Noticias de Qatar (QNA), sin precisar la causa de su muerte.

La noticia motivó un mensaje de condolencias del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien recordó al ex mandatario como un «destacado Estadista» y un «entrañable amigo del pueblo cubano y del Comandante en Jefe», en alusión a la estrecha relación que mantuvo con Fidel Castro.

«Con profundo pesar, conocimos la triste noticia del fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir Padre del Estado de Qatar, destacado Estadista, quien contribuyó de manera decisiva al desarrollo del moderno y pujante Estado de Qatar», escribió Díaz-Canel en un hilo publicado en la red social X.

El mandatario también transmitió las condolencias del régimen cubano al actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, así como a su familia, al Gobierno y al pueblo qatarí.

«Cuba comparte el dolor que embarga al amigo pueblo qatarí y extiende sus sentidas condolencias al Emir de Qatar, Su Alteza, el Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, a su familia, al gobierno y a ese hermano pueblo», añadió.

También se sumó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien destacó el papel desempeñado por el ex emir en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

«Siempre recordaremos su contribución al desarrollo de las relaciones de amistad entre ambos países», escribió también en X.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla también expresó sus condolencias a través de X y destacó el papel del ex gobernante qatarí en las relaciones bilaterales.

El gobernante que transformó a Qatar

Hamad bin Khalifa Al Thani gobernó Qatar entre 1995 y 2013, tras asumir el poder en un golpe palaciego contra su padre. Durante sus 18 años de mandato impulsó profundas reformas económicas y convirtió al país en un actor de peso en la política internacional.

Bajo su liderazgo nació la cadena Al Jazeera en 1996, se creó la Autoridad de Inversión de Qatar, uno de los mayores fondos soberanos del mundo, y el país obtuvo la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

En junio de 2013 sorprendió a la región al abdicar voluntariamente en favor de su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, entonces de 33 años, una decisión poco habitual entre las monarquías del Golfo.

Una relación estrecha con Cuba

La referencia de Díaz-Canel al «Comandante en Jefe» remite a la estrecha relación personal que el ex emir mantuvo con Fidel Castro, uno de los pilares de los vínculos entre La Habana y Doha.

Cuba y Qatar establecieron relaciones diplomáticas en 1989, y el país árabe se convirtió en el primero del Golfo en abrir una embajada en La Habana, en 2001.

La cooperación bilateral se ha concentrado especialmente en el sector sanitario. Cuba administra el Hospital de Dukhan con alrededor de 500 profesionales de la salud, mientras que durante la pandemia de COVID-19 la brigada médica Henry Reeve atendió a más de 270,000 pacientes en territorio qatarí.

Los lazos entre ambos gobiernos se reforzaron además en noviembre de 2023, cuando Díaz-Canel visitó Qatar durante una gira por Oriente Medio en la que ambas partes impulsaron proyectos de cooperación en áreas como salud, turismo e inversiones.

Tras conocerse la muerte del ex emir, Qatar decretó cuatro días de luto nacional en homenaje al hombre que marcó una de las etapas más decisivas de la historia contemporánea del país.