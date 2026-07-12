Militares exiliados cubanos piden a los de la isla sacar a los Castro del trono

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En vísperas del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC) lanzó un llamado directo a los generales y coroneles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININT para que derriben a la familia Castro del poder.

Según el comunicado publicado por el movimiento, encabezado por el General de Brigada retirado Rafael del Pino —el oficial de más alta graduación que haya roto con el régimen cubano—, el mensaje fue contundente: «Saquen a esa familia del trono al que pretenden atornillar a sus descendientes».

El MOC interpeló a los militares en activo sobre si, en este quinto aniversario del 11J, defenderían la que denominaron «Primera Monarquía de América Latina», y los instó a dar un paso decisivo.

«Si lo que hasta ahora los ha paralizado para asumir el papel que les corresponde es la posibilidad de una intervención internacional, entonces cumplan su deber y asuman directamente el poder junto al pueblo que es el único y legítimo soberano», señala el texto.

El comunicado, publicado en el portal Cuba Siglo 21, también calificó a Cuba no como un país socialista bajo un partido comunista, sino como «un estado mafioso controlado por una oligarquía cleptocrática que roba los recursos al pueblo y se sirve de ustedes como un ejército mercenario privado».

Uno de los detonantes del mensaje fue la entrevista que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» y nieto de Raúl Castro, concedió a USA Today el 7 de julio de 2026, en la que se ofreció como posible negociador con Donald Trump y se posicionó como figura política emergente pese a afirmar que «nunca le ha interesado la política».

El MOC no dejó pasar esas declaraciones sin respuesta: «Las pretensiones y actitudes del frívolo e ignorante 'Cangrejo', elevado por encima de las instituciones a estadista por obra y gracia de su pertenencia a la familia real, serían risibles si no fuesen tan irritantes en las actuales circunstancias».

El primer ministro Manuel Marrero Cruz confirmó el sábado que el equipo negociador encabezado por «El Cangrejo» actúa con el respaldo directo de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, lo que para el MOC confirma que el poder real en Cuba reside en la familia y no en las instituciones.

El llamado se produce en un momento de crisis extrema: apagones de hasta 25 horas diarias, el dólar informal a 670 pesos cubanos, más de 1,281 presos políticos —338 de ellos vinculados directamente al 11J— y un récord histórico de 107 protestas callejeras registradas solo en junio de 2026.

El mismo domingo, el Secretario de Estado Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos y reclamó al régimen «reformas reales antes de que sea demasiado tarde», calificando las 176 medidas económicas aprobadas por La Habana en junio como gestos superficiales que no tocan el monopolio político del Partido Comunista.

No es la primera vez que el MOC lanza este tipo de llamado: en enero de 2026 ya había exhortado a las fuerzas armadas a ponerse del lado del pueblo, y en octubre de 2022 hizo un llamado similar al MININT y las FAR. El de este aniversario es, sin embargo, el más explícito: pide directamente que los militares asuman el poder.