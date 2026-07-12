Díaz-Canel inspecciona planes de guerra en el Cerro, La Habana

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El gobernante Miguel Díaz-Canel recorrió el viernes la Zona de Defensa Latinoamericano, en el habanero municipio de Cerro, para revisar los planes especiales de la llamada Guerra de Todo el Pueblo en el marco del Día Nacional de la Defensa.
La visita, celebrada en el estadio Latinoamericano, sede del encuentro con la dirección territorial, reunió a los más altos mandos militares y políticos del régimen: el general de Cuerpo de Ejercito Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas; el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional; el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; y Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, informó este domingo el sitio oficial de la Presidencia cubana.
Ramón Rivero Pérez, presidente de la Zona de Defensa Latinoamericano, expuso ante Díaz-Canel la estrategia territorial para tiempos de paz y los planes para enfrentar situaciones excepcionales en una demarcación que agrupa a más de 19,300 habitantes.
Entre los puntos detallados figuraron la protección de objetivos económicos, el funcionamiento de las Brigadas de Producción y Defensa, el mantenimiento del abasto de agua, la producción de alimentos en huertos populares, parcelas y organopónicos, y la atención a 150 personas en la llamada comunidad de tránsito y a más de 100 beneficiados por el Sistema de Atención a la Familia, señaló la fuente.
Precisó además que la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa que articula acciones de defensa, producción y formación ideológica, ya opera en esta zona del Cerro, y que en los próximos días está prevista la inauguración de una Casa de Abuelos con capacidad para casi 60 personas, además de la puesta en marcha de dos solineras de generación eléctrica solar comunitaria.
Al cierre del intercambio, Díaz-Canel insistió en que todos los Grupos de Trabajo de cada Zona de Defensa deben estar preparados para implementar las reformas económicas y sociales en curso, por su implicación directa en los planes de disposición para la defensa.
Al concluir la reunión en el Cerro, Rivero resumió ante los periodistas la consigna que el régimen repite en cada inspección: "En estos tiempos difíciles, lo primero es defender nuestra Patria y preservar las vidas humanas, ante todo".
La inspección del domingo es la más reciente de una larga serie de recorridos militares casi semanales que Díaz-Canel realiza desde enero, cuando el régimen declaró el Año de Preparación para la Defensa.
En semanas anteriores visitó la Zona de Defensa Wajay, en Boyeros, el 5 de julio; la Zona Carmelo, en El Vedado, el 20 de junio; y la Zona Santa Fe, en Playa, el 12 de junio.
El régimen justifica la movilización como respuesta a las amenazas del gobierno de Donald Trump, agravadas tras la captura en enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Preguntas frecuentes sobre la inspección de Díaz-Canel en El Cerro y los planes de defensa en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el motivo de la visita de Díaz-Canel a la Zona de Defensa Latinoamericano en El Cerro?
Díaz-Canel visitó la Zona de Defensa Latinoamericano en El Cerro para revisar los planes especiales de la llamada Guerra de Todo el Pueblo en el marco del Día Nacional de la Defensa. Esta visita forma parte de una serie de inspecciones militares que el régimen ha intensificado desde el inicio del Año de Preparación para la Defensa en 2026.
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¿Qué medidas se están tomando en El Cerro como parte de la preparación para la defensa?
En El Cerro, se han implementado medidas como la protección de objetivos económicos, el funcionamiento de Brigadas de Producción y Defensa, y el mantenimiento del abasto de agua. Además, se están produciendo alimentos en huertos populares y se prevé la inauguración de una Casa de Abuelos y dos solineras de generación eléctrica solar comunitaria.
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¿Qué justificaciones ha dado el régimen cubano para estas movilizaciones militares?
El régimen cubano justifica estas movilizaciones militares como una respuesta a las supuestas amenazas del gobierno de Donald Trump y a la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El discurso oficial se centra en la necesidad de preparación ante una posible agresión externa, aunque este argumento ha sido criticado por muchos ciudadanos y analistas.
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¿Cómo se relacionan las reformas económicas con los planes de defensa en Cuba?
Díaz-Canel ha insistido en que los Grupos de Trabajo de cada Zona de Defensa deben estar preparados para implementar las reformas económicas y sociales en curso. Estas reformas incluyen autonomías municipales y empresariales, así como la gestión de inversiones extranjeras, y se consideran cruciales para la disposición defensiva, en un intento de vincular la economía con la preparación militar.
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