De cuna de talentos a ruina: el abandono devora la emblemática Vocacional José Martí de Holguín

Un recorrido por el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (Ipvce) José Martí de la ciudad de Holguín muestra el estado de devastación en que se encuentra una de los centros preuniversitarios más emblemáticos de Cuba, con dormitorios derrumbados, piscinas inutilizadas y árboles creciendo entre los escombros.

El video publicado el 25 de junio en el canal de YouTube Leo's Travel, junto al también creador de contenido Luix Alquimista, documenta un panorama que mezcla nostalgia e indignación.

Los bloques de dormitorios identificados como unidades A, B, C y D aparecen sin ventanas, sin escalones y con la vegetación apoderándose de las estructuras. Las canchas deportivas están cubiertas de maleza y las tres piscinas olímpicas llevan años sin funcionar.

"Todo destruido, destruido, destruido. Como todo lo va la naturaleza ocupando. Mira cómo están creciendo árboles", dice uno de los narradores mientras recorre las calles interiores.

Uno de ellos estudió allí entre 2008 y 2011, y advierte que ya entonces varios bloques estaban deteriorados. Hoy, según su propio testimonio, la destrucción es total en las zonas residenciales.

"Estoy seguro que estas partes que usted está viendo aquí son todo el tiempo inhabitables, porque es demasiada la destrucción que hay", confesó.

El edificio central, que albergó laboratorios de informática y ciencias, fue reconvertido en hospital de campaña durante la pandemia de covid-19.

Antes, las unidades 1 y 2 había funcionado como escuela de instructores de arte, politécnico y escuela pedagógica. "Aún así no se justifica que esté esto en tanta destrucción. Un proyecto, compadre, que estaba por todo el país y miren cómo está", lamenta el narrador.

"Esto es una película de terror. Lo más triste es que cuánta gente pasó por aquí. Cuántas alegrías, cuántas cosas. Una verdadera locura", resume Luix Alquimista ante las imágenes.

Ante la pregunta de si la estructura podría recuperarse, el narrador del video es escéptico: "Hay muchas cosas que se hay que hacer de cero. Tendrían que venir especialistas". Casi 50 años después de su fundación, lo que queda del Ipvce José Martí es, sobre todo, memoria.

La Vocacional José Martí fue inaugurada oficialmente el 4 de septiembre de 1977 por el dictador Fidel Castro (1926-2016). Era la segunda más grande de su tipo en la isla, detrás de la capitalina Vocacional Vladimir I. Lenin, y fue durante décadas un referente nacional de excelencia académica.

En el momento de su apertura contaba con 75 aulas, 14 laboratorios de física, 12 de biología, tres piscinas olímpicas, dos anfiteatros y múltiples instalaciones deportivas. Reunía a los mejores estudiantes de Holguín, Granma y Las Tunas.

El deterioro del Ipvce holguinero no es un caso aislado. El desmantelamiento sistemático de estas instituciones comenzó en 2009 y fue formalizado por el Lineamiento 148 del Partido Comunista en 2011, que redujo el régimen de internado.

El Ipvce Antonio Maceo de Santiago de Cuba cerró definitivamente en junio de 2022 por daños estructurales severos, y la Vocacional Vladimir I. Lenin de La Habana también se hunde en ruinas.

El colapso de la Vocacional holguinera se enmarca además en una cadena de derrumbes que sacude a la conocida como Ciudad cubana de los Parques.

El Ateneo Deportivo Fernando de Dios Buñuel acumula piscinas con agua putrefacta y maleza, el Pirijod de Manuel, frente a estadio mayor general Calixto García está inundado y convertido en vertedero.

Asimismo, el parque El Mambisito, en el emblemático valle de Mayabe devino un conjunto de estructuras vacías y la antigua estación ferroviaria Holguín-Gibara es hoy un basurero.