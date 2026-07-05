El régimen apuesta por el Grupo de Orden Interior como pieza clave de las zonas de defensa y el control territorial en Cuba

El Grupo de Orden Interior se consolida como eje de la estrategia defensiva del régimen

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El presidente Miguel Díaz-Canel visitó este sábado la Zona de Defensa Wajay, en el capitalino municipio de Boyeros, a fin de evaluar la integración de los Grupos de Orden Interior en las estructuras de defensa territorial del régimen cubano, en lo que el oficialismo presentó como un paso clave "para prevenir y enfrentar situaciones excepcionales".

La visita, encabezada por Díaz-Canel en su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional, reunió a tres miembros del Buró Político: el ministro del Interior, general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas; el viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General, general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo; y el secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, destacó este domingo un reporte del portal de la Presidencia.

Los Grupos de Orden Interior son unidades del Ministerio del Interior (Minint) que fusionan tropas regulares, Milicias de Tropas Territoriales, Brigadas de Producción y Defensa y fuerzas del Minint con la población civil, con misiones de orden interior, seguridad y defensa bajo un plan único.

Díaz-Canel calificó la labor de estos grupos como "una respuesta coherente, precisa, firme, creativa, que ha ido al detalle" y aseguró que su incorporación a las zonas de defensa, equivalentes territorialmente a los consejos populares, puede conferir cohesión y mejor funcionamiento a cada demarcación.

El mandatario también afirmó que "reservas organizativas no faltan, y siempre se podrá pensar en soluciones diferentes y ajustadas a las características de cada lugar".

La visita se enmarca en el Año de Preparación para la Defensa, declarado por el régimen para 2026 e inaugurado el 12 de enero con ceremonias en los tres ejércitos territoriales, en el que los sábados fueron establecidos como jornadas permanentes de entrenamiento militar para civiles.

La más reciente reunión con altos cargos de los estamentos militares cubanos se suma a una batería de iniciativas de control territorial desplegadas en los últimos meses como el programa Mi Barrio por la Patria, presentado formalmente en mayo y proyectado sobre más de 12,000 circunscripciones; la Red Juvenil Comunitaria, lanzada en abril; y el refuerzo de los CDR como estructuras de "defensa y combatividad" en cada barrio.

El régimen justifica esta movilización como respuesta a supuestas amenazas del gobierno del presidente Donald Trump, agravadas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Sin embargo, el contexto real dista del discurso oficial. Según un informe en mayo de Cubalex, Cuba atraviesa una "excepcionalidad de facto", con 31 eventos de seguridad, defensa y represión documentados solo en marzo, equivalentes un aumento del 240 % respecto a febrero, de los cuales 61 % correspondió a represión o control directo sobre la población.

Todo esto ocurre mientras la isla sufre apagones de más de 20 horas diarias, escasez crónica de alimentos y medicamentos, y una contracción del PIB de 23 % desde 2019, realidad que el aparato militarista del régimen no puede ocultar con ejercicios de defensa territorial.

Cubalex concluye que el régimen aplica de facto medidas propias de un estado de excepción "sin que este haya sido declarado formalmente ni sometido a controles legales", en lo que representa el mayor despliegue de control territorial desde la reactivación del discurso bélico a inicios de 2026.