Ulises Aquino a sus padres revolucionarios: «Siento mucho que dejaran tanta entrega y sacrificio por esto»

Ulises Aquino Guerra Foto © Facebook / Ulises Aquino Guerra

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El reconocido barítono cubano Ulises Aquino Guerra publicó en Facebook una carta dirigida a sus padres y abuela fallecidos -quienes participaron activamente en la Revolución- para contarles que todo aquello por lo que sacrificaron sus vidas resultó ser un fracaso histórico, mientras escribe sin electricidad, sin agua y con el gas para cocinar que «se va y viene».

Bajo el título «Carta a mis padres y a mi abuela», Aquino recuerda que su madre «se jugó la vida» y que su padre «se quedó inválido entregado a la Zafra del 70», (la de los Diez Millones), uno de los mayores fracasos económicos del régimen.

«Ahora resulta que todo lo que ustedes creyeron y nos hicieron creer a nosotros estaba equivocado», escribe.

El artista señala que, 67 años después, el gobierno «se dio cuenta de que la economía no funcionó nunca» y que la única salida que propone son 176 medidas «Nuevas» que son «exactamente iguales que las Viejas por las que ustedes arriesgaron y entregaron sus vidas».

Aquino también denuncia que el Partido Comunista «por el que perdieron un montón de horas de estar con nosotros, no es el que manda de verdad», en alusión directa al poder real de Raúl Castro y la cúpula militar cubana.

Señala que el gobierno que prometió redimir a los humildes en realidad creó más pobreza de la que había antes de 1959. «Casi todos somos muy pobres, muchos se han convertido en miserables y limosneros», aseguró.

«Sin embargo, nació una Monarquía de Marabú y Carbón, que no construyó nada, más bien lo destruyó casi todo», escribió, contraponiendo al régimen con la burguesía prerrevolucionaria que, a su juicio, «construyó, edificó y sentó las bases para un país moderno».

Captura de Facebook / Ulises Aquino Guerra

El cantante lírico también desmonta el argumento del embargo de Estados Unidos como causa de la crisis: «Resulta también que ellos sabían desde hace rato que el verdadero Bloqueo no era tan duro. El más duro era el que les impedía liberar la economía».

Aquino cierra su carta con un presagio que resume el estado de ánimo de millones de cubanos: «Me parece que esto no va a tener un final feliz».

El texto se escribe en medio del peor colapso energético de la historia de Cuba. El 9 de julio se registró un déficit eléctrico récord histórico de 2,341 MW, y en provincias como Matanzas los cortes acumulan hasta 87 horas consecutivas.

No es la primera vez que el artista confronta públicamente al régimen.

El 19 de junio, tras el pleno del Partido, respondió con dureza a Díaz-Canel por la demora del régimen en hacer cambios:: «¿Y si dependía de nosotros, por qué no lo cambiaron? ¿Tuvieron que llevarnos hasta este calvario para darse cuenta?», y exigió la renuncia del gobierno.

En octubre de 2025 ya había denunciado el estado de indigencia al que ha llegado la sociedad cubana, rechazando el eufemismo oficial de «vulnerables»: «No se llaman vulnerables, se llaman miserables, hambrientos, pobres, indigentes, limosneros, mendigos, harapientos».