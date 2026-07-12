Luis Alberto García tras 3 días sin corriente: «Se pudren las comidas y nosotros»

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El actor cubano Luis Alberto García Novoa publicó este sábado en Facebook una denuncia contundente tras acumular tres días y tres noches consecutivos sin electricidad en su hogar: «Se pudren las comidas y nosotros. ¿No les da vergüenza tenernos pasando este infierno?»

El mensaje, dirigido directamente a las autoridades del régimen, cierra con una advertencia que trasciende la queja cotidiana: «Mis hijas no lo van a olvidar. Por sí mismas y porque su madre y yo nos encargaremos de que no olviden. De qué no les olviden».

La publicación llega un día después de que el Sistema Electroenergético Nacional colapsara por cuarta vez en 2026, el jueves a las 16:30 horas, por un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus.

Apenas cuatro días antes, el 6 de julio, Cuba había sufrido su tercer apagón total del año —el séptimo en 18 meses— dejando a 9,6 millones de personas sin electricidad con un déficit de 2,230 MW.

El 8 de julio se registró el mayor déficit energético histórico del país: 2,341 MW, que afectó simultáneamente al 73% de la población.

La recuperación ha sido lenta y desigual: en La Habana los cortes promedian entre 15 y 22 horas diarias, mientras que en Matanzas algunas zonas acumularon 87 horas consecutivas sin luz.

Este sábado coincide además con el quinto aniversario del levantamiento popular del 11 de julio de 2021, lo que añade una carga simbólica particular a la denuncia del actor.

García lleva meses siendo una de las voces artísticas más sistemáticas contra la crisis energética. El 5 de julio denunció 34 horas consecutivas sin luz ni agua, con sus hijas durmiendo en el suelo expuestas a mosquitos.

El 8 de julio llamó irónicamente «babies de allá arriba» a las autoridades y las acusó de buscar únicamente «anclarse en el poder y sus privilegios».

El 24 de junio ya había advertido: «No me voy a callar. Sépanlo», tras 48 horas sin luz ni agua por una avería en el transformador de su barrio.

El 16 de junio fue aún más directo al interpelar a los dirigentes: «Quiero verles pasando hambre», exigiendo que sufrieran las mismas penurias que el pueblo.

Frente a la escalada de la crisis, Díaz-Canel pidió «organizar mejor los apagones» sin anunciar medidas concretas, mientras el primer ministro Manuel Marrero atribuyó el nuevo colapso al embargo estadounidense, según informó el medio oficialista Cubadebate.

Las causas de la crisis son estructurales: plantas termoeléctricas con entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento adecuado, escasez crónica de combustible y ausencia de inversión. La central termoeléctrica Guiteras, una de las principales del país, acumuló 16 fallos a lo largo de 2026.

El post de García, publicado precisamente en el aniversario del 11J, convierte la denuncia personal en un acto de memoria colectiva: «Mis hijas no lo van a olvidar».