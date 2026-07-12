Sin electricidad en sus casas, el gobierno lleva a los guantanameros a ver televisión en plazas públicas

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Ante la imposibilidad de garantizar electricidad en los hogares, las autoridades de Guantánamo habilitaron más de 60 centros de visualización audiovisual en plazas y espacios públicos de la provincia como parte del programa estival Verano con mi gente y "solución" ante la crisis energética que mantiene a los cubanos sin luz durante casi todo el día.
"Estos centros surgen como alternativa ante la situación electroenergética que enfrenta el país —debido al bloqueo de combustibles que impulsa el gobierno de los Estados Unidos—, para facilitarle al pueblo el acceso a la televisión y otros audiovisuales de interés", declaró Richard Cruz Alcedo, director de Deportes del territorio, citado por el periódico oficial Venceremos.
Entre los espacios estatales habilitados figuran la Plaza de la Revolución Mariana Grajales y la sala polivalente Rafael Castiello; entre los no estatales, La Majagua y el cine Huambo, precisó.
El centro más concurrido es el de la Plaza de la Revolución, que opera gracias a la colaboración de la mipyme Marcapaso, la Empresa Eléctrica, Etecsa, la dirección de Deportes y el Gobierno provincial.
La programación incluye el Mundial de Fútbol, los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el noticiero estelar, películas cubanas y animados.
La iniciativa no es nueva ni espontánea. En octubre de 2025, la viceprimera ministra Inés María Chapman propuso sacar televisores a la calle conectados a grupos electrógenos para que los vecinos pudieran ver las orientaciones del gobierno durante los apagones.
En diciembre de ese mismo año, mientras barrios de La Habana protestaban por cortes de más de 10 horas, el gobierno proyectaba películas en pantallas gigantes en el Vedado durante el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.
Guantánamo ha sido una de las provincias más golpeadas por la debacle energética. En abril, sus vecinos protagonizaron cacerolazos denunciando que solo recibían electricidad entre 45 minutos y una hora al día.
En junio, un fallo en la línea de 110 kV que conecta la provincia con Santiago de Cuba dejó a residentes hasta 33 horas sin luz, con ocho transformadores averiados y sin repuestos disponibles.
El contexto nacional es de colapso histórico. El viernes Cuba sufrió su cuarto apagón total del año cuando el Sistema Electroenergético Nacional se desconectó a las 16:30 horas.
Este domingo, la Unión Eléctrica anunció que el sistema quedó interconectado en todo el territorio cubano a las 6:30 de la mañana, aunque sin garantía de suministro estable para los hogares.
Mientras el régimen convierte las plazas en salas de televisión colectiva, la respuesta gubernamental a la crisis se ha limitado a la retórica. El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió "organizar mejor" los apagones y el ministro de Energía y Minas Vicente De la O Levy declaró en tras el más reciente colapso del SEN que "aquí no se rinde nadie", sin anunciar medida estructural alguna para incrementar la generación eléctrica.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno de Guantánamo habilitó plazas como salas de televisión?
El gobierno de Guantánamo habilitó más de 60 centros de visualización audiovisual en plazas y espacios públicos debido a la imposibilidad de garantizar electricidad en los hogares. Esta medida es parte del programa "Verano con mi gente" y busca ofrecer acceso a la televisión y otros audiovisuales en medio de una crisis energética severa.
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¿Cuál es la situación de los apagones en la provincia de Guantánamo?
Guantánamo es una de las provincias más afectadas por la crisis energética en Cuba. Los residentes han experimentado apagones de hasta 33 horas consecutivas debido a fallos en la infraestructura eléctrica, como la línea de 110 kV que conecta con Santiago de Cuba. La situación se agrava por la falta de transformadores y repuestos.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas por los apagones?
La respuesta del gobierno ha sido principalmente represiva, desplegando fuerzas de seguridad para contener las protestas. Las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones arbitrarias y cortes de internet, mientras que el gobierno continúa culpando a factores externos como el embargo estadounidense por la crisis.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno para mejorar la situación energética en Cuba?
El gobierno ha implementado algunas iniciativas, como la construcción de centros de carga comunitarios con paneles solares en Guantánamo, pero estas medidas son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. La falta de infraestructura y la escasez crónica de combustible continúan siendo problemas estructurales que no se han abordado de manera efectiva.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.