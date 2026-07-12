Sin electricidad en sus casas, el gobierno lleva a los guantanameros a ver televisión en plazas públicas

Autoridades presenta como oferta veraniega y alternativa a los apagones ver televisión en plazas y polideportivos

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Ante la imposibilidad de garantizar electricidad en los hogares, las autoridades de Guantánamo habilitaron más de 60 centros de visualización audiovisual en plazas y espacios públicos de la provincia como parte del programa estival Verano con mi gente y "solución" ante la crisis energética que mantiene a los cubanos sin luz durante casi todo el día.

"Estos centros surgen como alternativa ante la situación electroenergética que enfrenta el país —debido al bloqueo de combustibles que impulsa el gobierno de los Estados Unidos—, para facilitarle al pueblo el acceso a la televisión y otros audiovisuales de interés", declaró Richard Cruz Alcedo, director de Deportes del territorio, citado por el periódico oficial Venceremos.

Entre los espacios estatales habilitados figuran la Plaza de la Revolución Mariana Grajales y la sala polivalente Rafael Castiello; entre los no estatales, La Majagua y el cine Huambo, precisó.

El centro más concurrido es el de la Plaza de la Revolución, que opera gracias a la colaboración de la mipyme Marcapaso, la Empresa Eléctrica, Etecsa, la dirección de Deportes y el Gobierno provincial.

La programación incluye el Mundial de Fútbol, los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el noticiero estelar, películas cubanas y animados.

La iniciativa no es nueva ni espontánea. En octubre de 2025, la viceprimera ministra Inés María Chapman propuso sacar televisores a la calle conectados a grupos electrógenos para que los vecinos pudieran ver las orientaciones del gobierno durante los apagones.

En diciembre de ese mismo año, mientras barrios de La Habana protestaban por cortes de más de 10 horas, el gobierno proyectaba películas en pantallas gigantes en el Vedado durante el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.

Guantánamo ha sido una de las provincias más golpeadas por la debacle energética. En abril, sus vecinos protagonizaron cacerolazos denunciando que solo recibían electricidad entre 45 minutos y una hora al día.

En junio, un fallo en la línea de 110 kV que conecta la provincia con Santiago de Cuba dejó a residentes hasta 33 horas sin luz, con ocho transformadores averiados y sin repuestos disponibles.

El contexto nacional es de colapso histórico. El viernes Cuba sufrió su cuarto apagón total del año cuando el Sistema Electroenergético Nacional se desconectó a las 16:30 horas.

Este domingo, la Unión Eléctrica anunció que el sistema quedó interconectado en todo el territorio cubano a las 6:30 de la mañana, aunque sin garantía de suministro estable para los hogares.

Mientras el régimen convierte las plazas en salas de televisión colectiva, la respuesta gubernamental a la crisis se ha limitado a la retórica. El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió "organizar mejor" los apagones y el ministro de Energía y Minas Vicente De la O Levy declaró en tras el más reciente colapso del SEN que "aquí no se rinde nadie", sin anunciar medida estructural alguna para incrementar la generación eléctrica.