Empresa Eléctrica de Holguín insiste: “Al restablecerse el servicio, enciende tus equipos poco a poco”

Holguín, segunda provincia con más clientes eléctricos de Cuba, recibe muy poca energía para el sector residencial

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La Empresa Eléctrica de Holguín volvió a pedir este sábado a la población que, al restablecerse el servicio eléctrico, conecte sus aparatos de forma escalonada para evitar sobrecargas en la red y nuevas caídas del sistema.

El mensaje, difundido bajo los hashtags #CulturaEléctrica y #NosUNECompromiso, advierte que "si todos los hogares conectan al mismo tiempo refrigeradores, aires acondicionados, hornos y otros equipos de alto consumo, la red se sobrecarga y puede ocurrir otra caída".

El llamado es prácticamente idéntico al que la misma entidad publicó el 28 de junio, lo que evidencia que el problema persiste sin solución.

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La publicación desató una ola de rechazo y sarcasmo en los comentarios. "Cuando venga la luz voy a encender hasta la escoba eléctrica", escribió un ciudadano.

Otro fue más directo: "Con el poco tiempo de corriente que te dan, si vas poco a poco, te quedas en eso".

Varios holguineros señalaron la contradicción entre el consejo oficial y la realidad que enfrentan. "Entonces denos la receta de cómo se puede cargar y tener corriente en refrigeradores, cocina, teléfonos, ventiladores y más en tres horas", reclamó una usuaria.

Otro comentario resumió el absurdo con cifras concretas: "Hoy tuve 1.45 minutos, si enciendo un equipo cada 15 minutos solo puedo encender seis".

"La solución es tener electricidad 24 para 24, es lo normal, ¿no crees?", cerró un ciudadano en los comentarios, sintetizando lo que la Empresa Eléctrica no parece dispuesta a garantizar.

El aviso llega en un momento de crisis energética extrema. Holguín, segunda provincia con más clientes eléctricos de Cuba —383,180 usuarios—, dispone de apenas 70 MW frente a una demanda máxima de 240 MW, menos del 30 % de lo necesario.

De esos 70 MW, 26 se destinan a servicios vitales y unos 20 a la industria del níquel, dejando solo 14 MW para una demanda residencial estimada en 190 MW.

El resultado práctico es que la mayoría de los circuitos residenciales recibe aproximadamente tres horas de electricidad por hasta más de 50 horas de apagón, con casos documentados de hasta 51 horas consecutivas sin servicio en algunos barrios.

El propio director general de la entidad, Ruber Reynaldo González, reconoció que la conexión simultánea de equipos tras apagones tan prolongados genera picos de consumo de entre 180 % y 200 %, lo que provoca que los transformadores se quemen por sobrecalentamiento.

González admitió además que cada restablecimiento de un circuito avería entre 10 y 20 transformadores, mientras la empresa puede recibir apenas seis unidades para sustituir 25 dañadas.

La crisis se agrava en el contexto nacional. Cuba sufrió su cuarto apagón total del año el viernes 10 de julio, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

Este sábado la Unión Eléctrica (UNE) anunció pasado el mediodía una reconexión parcial del sistema desde Santa Clara hasta Holguín en medio de una precariedad extrema.