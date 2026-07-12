Empresa Eléctrica de Holguín insiste: “Al restablecerse el servicio, enciende tus equipos poco a poco”

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La Empresa Eléctrica de Holguín volvió a pedir este sábado a la población que, al restablecerse el servicio eléctrico, conecte sus aparatos de forma escalonada para evitar sobrecargas en la red y nuevas caídas del sistema.
El mensaje, difundido bajo los hashtags #CulturaEléctrica y #NosUNECompromiso, advierte que "si todos los hogares conectan al mismo tiempo refrigeradores, aires acondicionados, hornos y otros equipos de alto consumo, la red se sobrecarga y puede ocurrir otra caída".
El llamado es prácticamente idéntico al que la misma entidad publicó el 28 de junio, lo que evidencia que el problema persiste sin solución.
La publicación desató una ola de rechazo y sarcasmo en los comentarios. "Cuando venga la luz voy a encender hasta la escoba eléctrica", escribió un ciudadano.
Otro fue más directo: "Con el poco tiempo de corriente que te dan, si vas poco a poco, te quedas en eso".
Varios holguineros señalaron la contradicción entre el consejo oficial y la realidad que enfrentan. "Entonces denos la receta de cómo se puede cargar y tener corriente en refrigeradores, cocina, teléfonos, ventiladores y más en tres horas", reclamó una usuaria.
Otro comentario resumió el absurdo con cifras concretas: "Hoy tuve 1.45 minutos, si enciendo un equipo cada 15 minutos solo puedo encender seis".
"La solución es tener electricidad 24 para 24, es lo normal, ¿no crees?", cerró un ciudadano en los comentarios, sintetizando lo que la Empresa Eléctrica no parece dispuesta a garantizar.
El aviso llega en un momento de crisis energética extrema. Holguín, segunda provincia con más clientes eléctricos de Cuba —383,180 usuarios—, dispone de apenas 70 MW frente a una demanda máxima de 240 MW, menos del 30 % de lo necesario.
De esos 70 MW, 26 se destinan a servicios vitales y unos 20 a la industria del níquel, dejando solo 14 MW para una demanda residencial estimada en 190 MW.
El resultado práctico es que la mayoría de los circuitos residenciales recibe aproximadamente tres horas de electricidad por hasta más de 50 horas de apagón, con casos documentados de hasta 51 horas consecutivas sin servicio en algunos barrios.
El propio director general de la entidad, Ruber Reynaldo González, reconoció que la conexión simultánea de equipos tras apagones tan prolongados genera picos de consumo de entre 180 % y 200 %, lo que provoca que los transformadores se quemen por sobrecalentamiento.
González admitió además que cada restablecimiento de un circuito avería entre 10 y 20 transformadores, mientras la empresa puede recibir apenas seis unidades para sustituir 25 dañadas.
La crisis se agrava en el contexto nacional. Cuba sufrió su cuarto apagón total del año el viernes 10 de julio, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.
Este sábado la Unión Eléctrica (UNE) anunció pasado el mediodía una reconexión parcial del sistema desde Santa Clara hasta Holguín en medio de una precariedad extrema.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Holguín
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se recomienda conectar los equipos eléctricos de forma escalonada en Holguín?
La recomendación de conectar los equipos de forma escalonada busca evitar sobrecargas en la red eléctrica, que pueden causar nuevas caídas del sistema. Cuando todos los hogares encienden sus aparatos simultáneamente tras un apagón, se generan picos de consumo que sobrecalientan los transformadores, dañándolos y agravando la crisis energética.
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¿Cuál es la situación actual de la provisión eléctrica en Holguín?
En Holguín, la mayoría de los circuitos residenciales recibe solo tres horas de electricidad por cada 50 horas de apagón. La provincia tiene una demanda máxima de 240 MW, pero actualmente solo cuenta con 70 MW disponibles, de los cuales una parte se destina a servicios vitales y a la industria del níquel, dejando una cantidad insuficiente para el consumo residencial.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a los ciudadanos de Holguín?
La crisis eléctrica en Holguín ha provocado un profundo malestar entre los ciudadanos, quienes enfrentan largos períodos sin electricidad que afectan su vida diaria. Muchos expresan frustración por la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones oficiales debido al limitado tiempo de servicio eléctrico, y critican la priorización de sectores como el turismo sobre el suministro residencial.
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¿Qué medidas está tomando la Empresa Eléctrica de Holguín para resolver la crisis?
La Empresa Eléctrica de Holguín ha implementado un sistema de rotación que ofrece tres horas de electricidad por cada 40 horas de apagón. Sin embargo, la capacidad de reparación de transformadores es limitada, y cada restablecimiento del servicio resulta en múltiples averías debido a las sobrecargas, complicando aún más la situación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.