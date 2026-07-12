Unión Eléctrica anuncia que el SEN ya está interconectado en todo el país

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La Unión Eléctrica (UNE) informó este domingo que a las 6:30 de la mañana el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) quedó interconectado en todo el territorio cubano, dos días después del cuarto apagón total del año.

Según la publicación oficial en Facebook, al momento del anuncio se encontraban en línea las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, y la unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez (Felton), en Holguín.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El proceso de reconexión había avanzado por etapas durante la madrugada.

A las 00:13 horas, la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, fue sincronizada con el sistema nacional.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Horas antes, habían sido incorporados el bloque 1 de la Felton y el 6 de la Diez de Octubre, en Nuevitas (Camagüey), y el sistema ya se encontraba conectado «desde la provincia de Pinar del Río hasta Holguín», según reportó la propia UNE.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Sin embargo, la interconexión no equivale a suministro estable ni resuelve la crisis de fondo.

El colapso ocurrió el viernes 10 de julio a las 3:55 de la tarde, cuando un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus desencadenó una desconexión en cascada que en apenas 35 minutos dejó sin electricidad a cerca de 10 millones de personas.

En ese momento, el sistema operaba en condiciones extremadamente precarias: solo 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW, con 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio y 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible.

La recuperación fue especialmente tortuosa. Durante la madrugada del sábado 11 se produjo un nuevo colapso de tensión en el microsistema occidental, obligando a reiniciar el protocolo desde cero.

Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga, reconoció que la recuperación avanzaba «con las limitaciones que tenemos de combustible» y que era necesario crear «islas» provinciales para garantizar hospitales y bombeos de agua.

Este fue el octavo apagón total del SEN en aproximadamente 24 meses y el cuarto en lo que va de 2026, ocurrido apenas cuatro días después del tercer colapso del 6 de julio.

El contexto estructural es devastador.

El 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia de Cuba: 2,341 MW, con el 73 % de la población afectada simultáneamente.

Las termoeléctricas acumulan entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento capital integral, y Cuba lleva más de tres meses sin recibir envíos regulares de petróleo.

Expertos estiman que modernizar la infraestructura eléctrica requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para el régimen.

La respuesta gubernamental se limitó a la retórica.

El ministro de Energía y Minas declaró «aquí no se rinde nadie» sin anunciar medida estructural alguna, mientras Díaz-Canel culpó al «genocida cerco petrolero» y pidió «organizar mejor» los apagones.

La indignación ciudadana se expresó con fuerza.

El sábado 11, en Guanabacoa, se registró un fuerte cacerolazo con consignas de «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!» tras más de 33 horas consecutivas sin electricidad, en vísperas del quinto aniversario de las protestas del 11J de 2021.

En junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en Cuba, récord histórico, casi el doble del máximo anterior.

En redes sociales, cubanos cuestionaron la fragilidad del sistema: «¿Y en esos 35 minutos no hay un plan de acciones en el SEN que haga que dicha falla en la línea de 220 kV entre las dos ciudades no trascienda del ámbito local?», escribió un usuario.

Otro resumió el hartazgo colectivo: «No podemos vivir así toda una vida, aquí hay niños, jóvenes y ancianos, algo tiene que cambiar para mejorar esto porque sinceramente estamos a niveles extremos que no se puede vivir».