Más de 22,000 personas se quedaron "calvas" por Pitbull: Así estableció un récord Guinness

Pitbull hizo historia de la forma más insólita: reunió a más de 22,000 personas con gorros de calva falsa durante un concierto en Londres y estableció un récord Guinness que dedicó con orgullo a sus raíces cubanas.

El artista cubanoamericano, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, estableció la marca el pasado sábado durante su presentación como cabeza de cartel del festival British Summer Time, en Hyde Park, donde más de 60,000 personas asistieron al espectáculo.

En total, 22,141 fanáticos, bautizados por el propio cantante como "The Bald-E's", vistieron gorros para simular calvicie, además de camisa blanca, corbata negra y gafas de sol de aviador, reproduciendo el inconfundible estilo de Pitbull para conseguir el récord Guinness a la mayor concentración de personas usando gorros para simular calvicie.

Al recibir el certificado oficial de manos de representantes de Guinness World Records, el cantante no ocultó la emoción y aprovechó para reivindicar sus orígenes.

«Me quedo sin palabras. ¿Quién hubiera pensado que un cubano de primera generación batiría récords y haría historia?», expresó.

Se trata del primer récord Guinness oficial en la carrera del intérprete de Give Me Everything y Fireball, hijo de padres cubanos exiliados que huyeron del régimen de Fidel Castro y se establecieron en Miami, donde nació el artista en 1981.

Un récord que comenzó como una broma viral

La certificación requirió un amplio despliegue logístico. Según explicó Will Munford, juez oficial de Guinness World Records, participaron 400 voluntarios encargados de contabilizar a cada asistente, además de imágenes captadas con drones y un equipo de 42 supervisores que verificó el cumplimiento de las normas del récord.

La iniciativa surgió a partir de un video publicado en TikTok por el podcaster Jack Remmington, quien comentó en tono de broma que la capacidad del festival —unas 65,000 personas— era suficiente para romper el récord de mayor número de personas disfrazadas de Pitbull.

La ocurrencia se volvió viral y Remmington terminó contactando a Guinness World Records para convertir la idea en un intento oficial. La respuesta del público superó todas las expectativas.

La fiebre por el desafío fue tal que numerosas tiendas de disfraces de Londres agotaron sus existencias de gorros para simular calvicie antes del concierto. «Fui a tres tiendas de disfraces esta semana y estaban todas agotadas», contó al diario The Guardian una seguidora de 30 años que asistía por tercera vez a un espectáculo del cantante.

Aunque el récord se logró ahora, el fenómeno de los "Bald-E's" ya venía creciendo desde la gira europea de Pitbull en 2025, cuando cientos de seguidores comenzaron a asistir caracterizados como el artista durante sus conciertos en el O2 Arena de Londres.

Tras la hazaña, Pitbull celebró el logro en Instagram con un mensaje dirigido a sus seguidores: «WE DID IT, BALD-E'S!!!», acompañado del anuncio de que el récord Guinness ya era oficial y de su característico grito de guerra: «DALEEE!».

El orgullo de sus raíces cubanas

La referencia a Cuba no fue casual. A lo largo de su carrera, Pitbull ha reivindicado en numerosas ocasiones el origen de su familia. Su álbum El Mariel (2006) toma el nombre del puerto desde donde partieron más de 125,000 cubanos durante el éxodo de 1980 y contiene varias canciones con referencias al régimen cubano.

Más recientemente, en 2024, visitó el restaurante del músico Alexander Delgado, líder de Gente de Zona, en Miami, donde volvió a defender la idea de «cubano apoyando a cubano», un mensaje que ha acompañado buena parte de su trayectoria artística y de sus colaboraciones con músicos de la isla.

Con el récord de Londres, Pitbull no solo añadió un Guinness a su carrera: también convirtió una celebración de sus fanáticos en un homenaje público a la identidad cubana que, según dijo, sigue marcando su historia.