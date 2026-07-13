EE.UU. confirma nuevos bombardeos contra Irán por orden de Donald Trump

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) inició este domingo una nueva oleada de ataques militares contra Irán a las 5 p.m. hora del este, por orden directa del presidente Donald Trump, con el objetivo declarado de neutralizar la capacidad iraní de agredir a marineros civiles y buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

Según el comunicado oficial de CENTCOM en X, «las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar más ataques contra Irán para continuar degradando su capacidad de atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente el Estrecho de Ormuz. El Comandante en Jefe ha ordenado los ataques para responsabilizar a las fuerzas iraníes».

Se trata de la tercera ronda de ataques ejecutada por Washington en menos de una semana.

La anterior concluyó este sábado 11, cuando EE.UU. impactó aproximadamente 140 objetivos militares en territorio iraní.

En total, las tres rondas han alcanzado más de 300 objetivos, entre ellos instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

El detonante de esta nueva escalada fue la violación iraní de un alto al fuego firmado en junio de 2026, que incluía la reapertura del estrecho y el inicio de negociaciones de desnuclearización.

Irán atacó buques comerciales entre el seis y el siete de julio, incluyendo un buque cisterna que se incendió el siete de julio tras ser alcanzado por un proyectil iraní. Trump declaró la tregua «terminada» el ocho de julio y ordenó bombardeos masivos contra más de 80 objetivos el nueve de julio.

Irán respondió con misiles y drones contra instalaciones estadounidenses en Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Jordania.

Este domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció el cierre del Estrecho de Ormuz «hasta nuevo aviso», una declaración que contradice directamente la postura de Washington.

CENTCOM rechazó esa narrativa con una infografía oficial: «El Estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que busquen transitarlo legalmente. Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye».

El Comando Central aseguró haber facilitado el tránsito de más de 800 barcos y 400 millones de barriles de crudo en los últimos dos meses, con más de 140 embarcaciones cruzando el estrecho en los últimos siete días.

En paralelo, CENTCOM desmintió una afirmación de la propaganda iraní que aseguraba que tres soldados estadounidenses habían muerto en Kuwait como resultado de contraataques.

«Hay cero reportes de muertes o heridos entre el personal estadounidense en la región. Todo el personal está contabilizado», señaló el Comando Central.

El contexto de la escalada incluye además una alerta de seguridad de alto nivel: el diez de julio, Israel alertó a EE.UU. sobre un supuesto plan iraní para eliminar a Trump, información que el propio mandatario reconoció públicamente. «Quieren eliminar al líder de EE.UU., que soy yo. Estoy en cualquier lista», declaró Trump el ocho de julio.

El conflicto tiene sus raíces en la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 por fuerzas conjuntas de EE.UU. e Israel, que eliminó al líder supremo iraní Alí Jamenei y destruyó el 90% del arsenal de misiles iraníes y el 95% de sus drones.

A pesar de la escalada, Washington y Teherán mantenían conversaciones técnicas con vistas a alcanzar un acuerdo nuclear antes de mediados de agosto de 2026, según fuentes citadas en el contexto del conflicto.