Exhiben en Miami un dron militar iraní y Cuba entra en el debate

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Una réplica del dron iraní Shahed-136 fue exhibida este miércoles en el Hotel Biltmore de Coral Gables, en Miami, durante un acto organizado por el grupo bipartidista Unidos contra el Irán Nuclear (UANI) para advertir sobre los reportes de inteligencia que señalan que el régimen cubano habría adquirido más de 300 drones de ese tipo de Rusia e Irán desde 2023.

El evento reunió al exgobernador de Florida Jeb Bush, presidente de UANI; al congresista republicano Carlos Giménez; y al embajador Mark Wallace, director ejecutivo de la organización, quienes coincidieron en presentar esa supuesta cooperación militar entre La Habana y Teherán como un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

«Miami, Florida, está dentro del alcance de los drones iraníes que cooperan con el régimen cubano», afirmó Wallace durante la presentación.

El exembajador sostuvo que la alianza entre ambos países no es reciente y aseguró que la creciente presencia iraní en Cuba debe analizarse también por su cercanía a instalaciones estratégicas estadounidenses en el Caribe.

Carlos Giménez fue aún más explícito al describir el alcance del Shahed-136.

«Tienen un alcance de unos 2,500 kilómetros, que desde Cuba puede llegar hasta Nueva York», afirmó frente a la aeronave expuesta.

El legislador calificó el dron como un arma de ataque y aseguró que, si los informes de inteligencia son correctos, la situación reviste gravedad.

«Si Cuba tiene 300 de estas aeronaves, representa una amenaza para Estados Unidos, sin duda», dijo en declaraciones recogidas por Local 10 News.

Más tarde, reforzó ese mensaje en sus redes sociales.

«¡La dictadura es una amenaza real con estos drones de Irán que mantiene a solo 90 millas de nuestras costas!», escribió en X.

Jeb Bush también expresó su preocupación y recordó que ese mismo modelo de dron ha sido utilizado por Rusia en la guerra contra Ucrania.

«Los reportes sobre 300 drones en Cuba son un riesgo que debería preocuparnos. Tenemos la capacidad de proteger nuestra patria, pero Cuba sigue representando un riesgo para nuestro país, e Irán es su aliado», afirmó.

El origen de la alerta

La preocupación expresada por UANI se apoya en un reportaje publicado por Axios en mayo, basado en información de inteligencia estadounidense, según el cual funcionarios cubanos habrían discutido planes para emplear drones Shahed-136 contra objetivos como la Base Naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses e incluso Cayo Hueso.

El régimen cubano no confirmó ni desmintió la supuesta adquisición de esos drones. En respuesta a la publicación, sostuvo que Cuba tiene el derecho soberano de dotarse de los medios necesarios para su defensa.

La revelación dio paso a una intensa actividad diplomática y militar. El 14 de mayo, el director de la CIA realizó una visita no anunciada a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos. Dos semanas después, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos sostuvo un encuentro con militares cubanos en las inmediaciones de la Base Naval de Guantánamo, un contacto inusual entre ambas partes.

Una visión menos alarmista

No todos los asistentes compartieron el mismo nivel de preocupación.

El analista político Andy Gómez, de Local 10 News, consideró que la existencia de esos drones merece atención, aunque estimó poco probable que Cuba los utilizara directamente contra territorio estadounidense.

«No me preocupa demasiado que Cuba lance un dron contra Estados Unidos, porque lo que vendría después, para ellos, sería el caos», afirmó.

Gómez también descartó una intervención militar como solución y defendió mantener la presión política y diplomática sobre La Habana.

Durante el evento, además, aseguró que percibe señales de un posible deterioro interno del régimen.

«Todas las señales que empiezo a ver desde dentro de Cuba indican que podría haber una implosión desde dentro», sostuvo.

El analista recordó además una reciente afirmación del secretario de Estado, Marco Rubio, según la cual «con o sin drones, un Estado fallido a 90 millas al sur de Estados Unidos representa una amenaza para la seguridad nacional».

La exhibición del Shahed-136 tuvo lugar apenas tres días antes del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, una fecha que varios de los participantes señalaron como especialmente significativa para seguir la evolución de la situación política en Cuba.