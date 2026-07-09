EE.UU. bombardea Irán por una «reciente agresión injustificada»

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles el inicio de una nueva oleada de bombardeos contra Irán, ordenados directamente por el presidente Donald Trump como Comandante en Jefe, en respuesta a los ataques iraníes contra buques mercantes en el Estrecho de Ormuz.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, CENTCOM declaró: «Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos hace responsable a Irán de la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional vital».

El detonante inmediato fue un ataque perpetrado el martes por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que disparó misiles contra al menos tres buques mercantes en el Estrecho de Ormuz.

Entre los buques alcanzados figuran el Al Rekayyat, un buque cisterna de gas natural licuado de Qatar que recibió un impacto en su costado de babor y sufrió un incendio, y el petrolero saudí Wedyan.

Aunque Teherán no reivindicó oficialmente la acción, un funcionario estadounidense y el propio gobierno de Qatar responsabilizaron directamente a Irán.

Trump reaccionó con contundencia: «Esto es en represalia por el bombardeo de barcos que hizo Irán ayer. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor», escribió en su cuenta de X.

Captura de X

El presidente declaró formalmente el fin de la tregua ante la OTAN este miércoles, calificó a Irán de «mentirosos» y revocó la exención que permitía la venta de petróleo iraní.

Los bombardeos de este miércoles alcanzaron más de 80 objetivos militares en el sur de Irán, incluyendo las islas de Jark y Jarg, sistemas de defensa aérea, radares costeros, misiles antibuque y más de 60 embarcaciones pequeñas del CGRI.

La televisión estatal iraní confirmó al menos ocho militares muertos —descritos por Teherán como «valientes miembros de las fuerzas aéreas y navales»— y calificó los ataques de «agresión criminal» y «violación clara» del acuerdo de alto al fuego firmado el 17 de junio en Suiza.

En represalia, el CGRI atacó 85 instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin el mismo miércoles.

Este nuevo estallido de violencia rompe la frágil tregua alcanzada en junio, conocida como el «Memorando de Islamabad», que incluía el cese de hostilidades, la reapertura del Estrecho y un fondo de 300,000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán.

La tregua ya había mostrado señales de colapso el 26 de junio, cuando Irán lanzó cuatro drones contra buques en Ormuz y uno impactó un carguero mercante, provocando bombardeos de CENTCOM ese mismo día.

El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», ataques coordinados de EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. En represalia, Irán cerró el Estrecho de Ormuz en marzo, colapsando el 97% del tráfico naval y disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Tras los bombardeos de este miércoles, el Ejército iraní anunció el cierre total del Estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones, advirtiendo que abrirá fuego contra cualquier buque que intente cruzarlo —una vía por la que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.