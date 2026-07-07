Buque cisterna se incendia tras ser alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

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Un buque cisterna se incendió este lunes tras ser alcanzado por un proyectil mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, según informó la agencia Associated Press (AP), que citó al Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el organismo británico, el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación cerca de Limah, Omán, cuando el petrolero se dirigía hacia el sur para abandonar el estrecho con rumbo al golfo de Omán.

Las autoridades indicaron que el incidente no provocó contaminación ambiental y confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Aunque hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la acción, las sospechas recaen sobre Irán, al que se atribuyen varios ataques contra embarcaciones comerciales que transitan por esa estratégica ruta marítima desde el inicio del conflicto armado, el pasado 28 de febrero de 2026.

El incidente ocurre en un momento de máxima tensión en el estrecho de Ormuz. El pasado 3 de julio, el mando militar conjunto iraní advirtió que todos los petroleros que crucen la zona deben respetar las rutas de navegación autorizadas por Teherán.

"Cualquier incumplimiento, desviación de la ruta designada o desprecio por los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el estrecho de Ormuz recibirá una respuesta inmediata y contundente de las fuerzas armadas", señaló entonces el comunicado oficial, que también advirtió que cualquier intervención de fuerzas estadounidenses en la zona provocaría una "reacción rápida y decisiva".

El estrecho de Ormuz constituye uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. En condiciones normales, por sus aguas circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural comercializados a nivel internacional, por lo que cualquier incidente en la zona repercute de inmediato en los mercados energéticos.

Desde el estallido del conflicto, el tránsito marítimo ha sufrido repetidas interrupciones. Irán ha cerrado temporalmente el paso en varias ocasiones, reteniendo decenas de petroleros y provocando fuertes aumentos en el precio internacional del crudo.

El ataque de este lunes se suma a una serie de incidentes registrados durante los últimos meses. Entre ellos destacan el ataque contra el petrolero Skylight el 1 de marzo, que dejó dos tripulantes muertos, y el bombardeo con drones contra el buque M/T Kiku el pasado 11 de junio, cuando una embarcación que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo fue alcanzada en la zona.

La nueva agresión añade presión a las negociaciones que mantienen Washington y Teherán sobre la navegación en el estrecho. Aunque ambas partes alcanzaron en junio un memorando de entendimiento temporal que permitía el libre tránsito de los buques durante 60 días sin el pago de tasas, persisten profundas diferencias sobre el futuro del corredor marítimo.

Mientras Irán insiste en establecer un sistema permanente de control y cobro por el paso de embarcaciones, Estados Unidos y los países árabes del Golfo rechazan cualquier medida que limite la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta.

Las conversaciones también se han visto condicionadas por el funeral de Estado del ayatolá Ali Khamenei, fallecido el pasado 28 de febrero durante los primeros ataques de la Operación Furia Épica. Su cuerpo fue trasladado este lunes a la ciudad de Qom para los homenajes oficiales previos a su entierro, previsto para el 9 de julio en Mashhad.

Analistas advierten que un nuevo aumento de los ataques en el estrecho de Ormuz podría desencadenar una escalada militar de mayor alcance y afectar nuevamente el suministro mundial de petróleo, con consecuencias directas para los mercados internacionales y la estabilidad energética global.