Joven de raíces colombianas representará a Florida en Miss Universe USA 2026

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Aileen Cerchiara, quien competía bajo el título de Miss Gulf Coast USA, fue coronada este domingo como la nueva Miss Florida USA 2026 durante la gala celebrada en el Teatro Linda W. Chapin del Centro de Convenciones del Condado de Orange, en Orlando, según anunció la cuenta oficial del certamen en Instagram.

Cerchiara, enfermera y modelo con raíces colombianas, no llegaba por primera vez a la final estatal: ya había sido subcampeona en una edición anterior del certamen antes de alzarse este domingo con la corona y la banda de Miss Florida USA.

Como nueva representante del estado, Cerchiara competirá en Miss USA 2026, que celebra su 75 aniversario el 27 de agosto en el Adrienne Arsht Center de Miami, con transmisión en vivo por The CW de 8 a 10 p.m. (hora del este) y disponible en streaming al día siguiente por The Roku Channel.

La victoria de Cerchiara es celebrada por la comunidad colombiana en Florida como un logro de representación latina en los certámenes de belleza estadounidenses.

La cubanoamericana Lisbeth Fernández, Miss Pinecrest USA, no logró clasificarse entre las seis finalistas del certamen, lo que cierra su camino hacia Miss USA 2026.

Fernández, de 28 años, nacida en Consolación del Sur, Pinar del Río, y residente en Pinecrest, Miami, llegó al certamen con un perfil muy visible tras haber sido primera finalista de Miss Universe Cuba 2025, celebrado el 8 de julio de 2025 en el anfiteatro Milander de Hialeah, donde la corona fue para Lina Luaces.

Fernández también fue la primera candidata abiertamente cristiana —de confesión bautista— en participar en Miss Universe Cuba, y generó amplia repercusión mediática por un discurso sobre el 11J en el que afirmó que el pueblo cubano «está listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir».

Según un reportaje del Miami Herald, Fernández es licenciada en Teología por el New Orleans Baptist Theological Seminary, estudia Inteligencia Gubernamental en Liberty University y trabaja como oradora internacional en varios países latinoamericanos.

Antes del certamen, la joven había expresado su deseo de usar la plataforma de Miss USA para contar su historia entre dos culturas: «Mis raíces son cubanas, pero este país me dio alas», declaró.

Su eliminación sin alcanzar las finales trunca ese objetivo, al menos por esta edición.

El certamen nacional Miss USA 2026 contará con un escenario de excepción: Thom Brodeur, director ejecutivo del certamen desde septiembre de 2025 y nativo de Miami, comprometió a la organización a celebrar Miss USA y Miss Teen USA en el Adrienne Arsht Center durante al menos cinco años consecutivos.