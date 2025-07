Primera finalista de Miss Universe Cuba sobre 11J: "El pueblo está listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir"

Lina Luaces ha utilizado su plataforma para conmemorar el 11J y expresar solidaridad con el pueblo cubano, afirmando que, aunque no nació en Cuba, su conexión con la isla es profunda. Ha sido criticada por no haber nacido en la isla y por su conexión con el mundo del espectáculo, pero ha resaltado que la representación de Cuba no debe medirse por el sufrimiento vivido en la isla, sino por el compromiso y amor por su cultura y raíces.