El reencuentro en Cuba que muchos esperan vivir: "Ella esperaba maletines y le llegaron dos de carne y hueso"

Una cubana emigrada le tendió una trampa de amor a su madre: la envió al aeropuerto con el pretexto de recoger unos maletines enviados desde el exterior y, en su lugar, la esperaba ella misma junto a su hijo. El video del reencuentro, publicado el 30 de junio por Leidy Laura Durán en TikTok, acumuló más de 95,000 visualizaciones y conmovió a miles de cubanos dentro y fuera de la isla.

Al ver aparecer a su hija y a su nieto en lugar de las maletas que esperaba, la señora reaccionó con una mezcla de incredulidad y llanto: «¡Ay Dios mío! ¡No va a ver!», se escucha en el clip de 46 segundos. Luego, entre lágrimas, preguntó: «Ay Dios mío, ¿por qué tú me haces eso?»

Leidy Laura resumió el momento con una frase que se convirtió en el corazón del video: «Ella esperaba maletines y le llegaron dos de carne y hueso. Dos años deseando ese abrazo».

En la descripción de la publicación, la autora escribió: «Volver a casa, volver a tu raíz es renovar el alma y ponerle una curita al corazón. Gracias Dios por este momento después de dos años».

La estrategia del «paquete falso» —hacer creer a los familiares que van al aeropuerto a recoger una encomienda cuando en realidad recibirán a un ser querido— se ha convertido en un recurso recurrente entre los cubanos emigrados que documentan sus regresos en redes sociales.

Este video se inscribe en una tendencia viral que lleva meses creciendo en TikTok bajo el hashtag #regresoacuba2026, donde emigrados cubanos registran sus reencuentros sorpresa con familiares tras años de separación.

Casos similares se han multiplicado en las últimas semanas. El 8 de julio, Lianet González sorprendió a su madre en el aeropuerto con la misma táctica del paquete falso. El 4 de julio, Daniela reunió a su familia de manera inesperada y el video alcanzó 223,000 vistas. En marzo, otra cubana sorprendió a su madre tras cuatro años escondida en una camioneta, acumulando casi 380,000 reproducciones.

El fenómeno tiene raíces en la crisis migratoria más grave de la historia reciente de Cuba. Entre 2021 y 2024 emigraron más de un millón de cubanos, reduciendo la población de la isla de 11.3 millones a un estimado de entre 8.6 y 8.8 millones.

Las visitas de emigrados a Cuba cayeron 22.6% en 2025, con apenas 228,091 regresos frente a los 294,816 registrados en 2024, lo que convierte cada reencuentro en un acontecimiento aún más cargado de emoción.

Esos números explican por qué videos como el de Leidy Laura funcionan como una catarsis colectiva: millones de familias cubanas, separadas por el éxodo y la distancia, se reconocen en ese abrazo que llegó disfrazado de maleta.