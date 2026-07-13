«Ustedes son los villanos»: Cubanos reaccionan a nuevo video de Sandro Castro

Sandro Castro encendió las redes sociales con un nuevo episodio de su serie de animación generada con inteligencia artificial, publicado en Instagram este domingo, en el que se presenta a sí mismo y a sus aliados como superhéroes que descienden desde el cielo para salvar a Cuba.

En el video convierte en villanos a periodistas e influencers cubanos del exilio como Mario Pentón y Alex Otaola, representados como auras tiñosas.

Entre las aves rapaces que supuestamente atacan a Cuba, hay un nuevo rostro: el vocero oficialista Michel E. Torres Corona, quien recientemente ha mostrado su descontento con las declaraciones de los jóvenes Castro.

En el video aparece Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y primo de Sandro, quien es conocido como «El Cangrejo». Lo representan como un crustáceo gigante coronado que supuestamente protege a la isla del ataque de las aves carroñeras.

Sandro y su colega «Presentín» llegan desde el cielo para apoyar a El Cangrejo y juntos rescatar a los cubanos de un encierro que, paradójicamente, es obra de la propia familia Castro.

La reacción del público fue contundente

«Los superhéroes no son ustedes. ¡Ustedes son los villanos! Y los poderes los recuperará el pueblo. Cuba volverá a ser libre sin nietos, sobrinos, tataranietos, sin cristach, y sin cangrejos», escribió un usuario.

Otro internauta fue más directo al señalar la contradicción central del video: «Para ustedes esto es solamente un juego. Hay gente muriendo de verdad, sin agua, gas, medicina, dinero, comida, corriente. Niños sin poderse llevar a su boca un pedazo de pan. Que no vivas esa realidad, y que tu familia sea quien la ha proporcionado para todos, debería darte vergüenza».

Un tercer comentario resumió el sentir de muchos: «Ustedes pudiendo cambiar la historia de un pueblo esclavizado, sometido, solo hacen videos donde se creen los superhéroes. Espero que un día se levanten y se pongan del lado correcto de la historia».

Entre las críticas también hubo quien apuntó directamente a los responsables reales: «Ahí te falta, en esa jaula, a los mayores culpables del hambre y la necesidad del pueblo cubano: a tu tío abuelo, a ti primero, al Cangrejo, a Díaz-Canel y a toda tu familia y la cúpula. Si en verdad quieres ayudar al pueblo, esos son los culpables; no busques en otro lado, los tienes a tu alrededor».

El video acumula además una pifia que no pasó desapercibida: el personaje del Cangrejo luce en la camisa una bandera con los colores de Puerto Rico en lugar de la cubana, un error que muchos tomaron como símbolo de la desconexión de la élite castrista con los propios símbolos nacionales que dice defender.

Otros usuarios compararon la producción con los «muñequitos de Maduro», en referencia a la propaganda animada del régimen venezolano, mientras uno preguntó con sarcasmo cómo es posible hacer animaciones con inteligencia artificial «con ETECSA», aludiendo a la precaria conectividad que sufre el pueblo cubano.

No faltó quien recordara que la corona que luce el Cangrejo en el video refleja una realidad: «Ya es rey por dinastía, no por mérito propio. Es el que tiene las armas no para defender al pueblo, sino para perpetuar su régimen».

Sandro Castro lleva meses construyendo una imagen ambigua en redes: se declara «revolucionario pero no comunista», lanza burlas veladas a Díaz-Canel y usa la inteligencia artificial para crear contenido satírico, pero este nuevo episodio confirmó para muchos cubanos que sigue siendo parte del mismo sistema que dice criticar.

«Tú vives en una película, Sandrito, pero tranquilo que aquí a todos nos llega lo nuestro. Recuerda que somos 11 millones y ustedes son unos cuantos», cerró otro comentarista.