«Ustedes son los villanos»: Cubanos reaccionan a nuevo video de Sandro Castro

Sandro Castro encendió las redes sociales con un nuevo episodio de su serie de animación generada con inteligencia artificial, publicado en Instagram este domingo, en el que se presenta a sí mismo y a sus aliados como superhéroes que descienden desde el cielo para salvar a Cuba.
En el video convierte en villanos a periodistas e influencers cubanos del exilio como Mario Pentón y Alex Otaola, representados como auras tiñosas.
Entre las aves rapaces que supuestamente atacan a Cuba, hay un nuevo rostro: el vocero oficialista Michel E. Torres Corona, quien recientemente ha mostrado su descontento con las declaraciones de los jóvenes Castro.
En el video aparece Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y primo de Sandro, quien es conocido como «El Cangrejo». Lo representan como un crustáceo gigante coronado que supuestamente protege a la isla del ataque de las aves carroñeras.
Sandro y su colega «Presentín» llegan desde el cielo para apoyar a El Cangrejo y juntos rescatar a los cubanos de un encierro que, paradójicamente, es obra de la propia familia Castro.
La reacción del público fue contundente
«Los superhéroes no son ustedes. ¡Ustedes son los villanos! Y los poderes los recuperará el pueblo. Cuba volverá a ser libre sin nietos, sobrinos, tataranietos, sin cristach, y sin cangrejos», escribió un usuario.
Otro internauta fue más directo al señalar la contradicción central del video: «Para ustedes esto es solamente un juego. Hay gente muriendo de verdad, sin agua, gas, medicina, dinero, comida, corriente. Niños sin poderse llevar a su boca un pedazo de pan. Que no vivas esa realidad, y que tu familia sea quien la ha proporcionado para todos, debería darte vergüenza».
Un tercer comentario resumió el sentir de muchos: «Ustedes pudiendo cambiar la historia de un pueblo esclavizado, sometido, solo hacen videos donde se creen los superhéroes. Espero que un día se levanten y se pongan del lado correcto de la historia».
Entre las críticas también hubo quien apuntó directamente a los responsables reales: «Ahí te falta, en esa jaula, a los mayores culpables del hambre y la necesidad del pueblo cubano: a tu tío abuelo, a ti primero, al Cangrejo, a Díaz-Canel y a toda tu familia y la cúpula. Si en verdad quieres ayudar al pueblo, esos son los culpables; no busques en otro lado, los tienes a tu alrededor».
El video acumula además una pifia que no pasó desapercibida: el personaje del Cangrejo luce en la camisa una bandera con los colores de Puerto Rico en lugar de la cubana, un error que muchos tomaron como símbolo de la desconexión de la élite castrista con los propios símbolos nacionales que dice defender.
Otros usuarios compararon la producción con los «muñequitos de Maduro», en referencia a la propaganda animada del régimen venezolano, mientras uno preguntó con sarcasmo cómo es posible hacer animaciones con inteligencia artificial «con ETECSA», aludiendo a la precaria conectividad que sufre el pueblo cubano.
No faltó quien recordara que la corona que luce el Cangrejo en el video refleja una realidad: «Ya es rey por dinastía, no por mérito propio. Es el que tiene las armas no para defender al pueblo, sino para perpetuar su régimen».
Sandro Castro lleva meses construyendo una imagen ambigua en redes: se declara «revolucionario pero no comunista», lanza burlas veladas a Díaz-Canel y usa la inteligencia artificial para crear contenido satírico, pero este nuevo episodio confirmó para muchos cubanos que sigue siendo parte del mismo sistema que dice criticar.
«Tú vives en una película, Sandrito, pero tranquilo que aquí a todos nos llega lo nuestro. Recuerda que somos 11 millones y ustedes son unos cuantos», cerró otro comentarista.
Preguntas Frecuentes sobre el Video de Sandro Castro y la Reacción en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la reacción de los cubanos al video de Sandro Castro?
La reacción fue mayoritariamente furiosa y crítica. Muchos usuarios de redes sociales expresaron su descontento y señalaron la contradicción de que Sandro Castro, parte de la familia que ha contribuido al sufrimiento del pueblo cubano, se presente como un "superhéroe" que salva a Cuba.
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¿Qué representa "El Cangrejo" en el video de Sandro Castro?
En el video, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", es representado como un crustáceo gigante coronado que protege a la isla de un ataque simbólico de aves carroñeras. Esto ha sido interpretado como una burla a su papel dentro del régimen y su reciente exposición mediática.
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¿Qué simboliza el error de la bandera en el video?
El error de mostrar una bandera de Puerto Rico en lugar de la cubana fue interpretado como un signo de desconexión de la élite castrista con los símbolos nacionales que dicen defender. Muchos usuarios lo tomaron como un reflejo de la falta de atención a los detalles y a la realidad del país.
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¿Por qué se compara el video de Sandro Castro con los "muñequitos de Maduro"?
El video fue comparado con los "muñequitos de Maduro" por su estilo de propaganda animada, similar al utilizado por el régimen venezolano para promover sus mensajes políticos. Esto resalta el uso de la animación para transmitir ideología y manipular la percepción pública.
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¿Cómo ha utilizado Sandro Castro la inteligencia artificial en sus videos?
Sandro Castro ha utilizado inteligencia artificial para generar escenas satíricas en sus videos, presentándose como un crítico del régimen cubano, aunque sus acciones y el contenido de sus videos reflejan una ambigüedad que ha provocado escepticismo entre los cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.