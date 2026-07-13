Régimen cubano refuerza el control sobre la inversión extranjera con normas de gestión y evaluación

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El régimen cubano publicó el 9 de julio en la Gaceta Oficial No. 57 Ordinaria de 2026 un paquete normativo que reorganiza y endurece los mecanismos de control sobre la inversión extranjera en la isla, con nuevas exigencias documentales y una comisión evaluadora renovada bajo la presidencia del ministro del Comercio Exterior.

El paquete comprende el Decreto 153/2026 del Consejo de Ministros, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 3 de junio, y dos resoluciones del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX): la Resolución 78/2026, que establece las bases metodológicas para la elaboración del Plan de Negocios, y la Resolución 79/2026, que aprueba el nuevo reglamento de la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera.

El Decreto 153/2026 modifica el Decreto 325 «Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera» de 2014 —ya retocado en 2018 y 2019— con el argumento declarado de «dinamizar los procesos de evaluación, aprobación y operación de las modalidades de inversión extranjera, animados en el respeto a la soberanía e independencia nacionales».

Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad de evaluar negocios que no aparezcan en la Cartera de Oportunidades oficial, siempre que se ajusten a las políticas sectoriales aprobadas por el Estado.

La Resolución 78/2026 sustituye el antiguo estudio de factibilidad técnico-económica por un Plan de Negocios definido como un «documento estratégico y sintético que presenta de forma estructurada los aspectos fundamentales de una propuesta de inversión extranjera para evaluar su correspondencia con la legislación y las políticas vigentes en el país, así como la viabilidad económica del proyecto y su contribución al desarrollo económico y social del país».

Ese documento, obligatorio para toda propuesta con capital extranjero, debe estructurarse en 12 secciones que abarcan desde el resumen ejecutivo y la descripción del negocio hasta el análisis financiero, el estudio de mercado, la fuerza de trabajo y los indicadores de beneficios directos al país.

La Resolución 79/2026 renueva el funcionamiento de la Comisión de Evaluación, presidida por el ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga y, en su ausencia, por el director general de Inversión Extranjera.

La norma fija sesiones ordinarias cada siete días hábiles y permite convocar sesiones extraordinarias con al menos 48 horas de antelación cuando la importancia o urgencia de los asuntos así lo exija.

Si la Comisión requiere adecuaciones a una propuesta, el solicitante dispone de siete días naturales para incorporarlas; de no hacerlo, el proceso de aprobación queda interrumpido.

A estas normas se suma la Resolución 146/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que amplía la vigencia del Certificado de Avalúo de uno a dos años, con efecto retroactivo a los certificados emitidos desde el 1 de diciembre de 2025.

El paquete normativo se enmarca en las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen en junio de 2026, entre ellas la apertura de la inversión extranjera directa a empresas privadas y cooperativas cubanas, la extensión de derechos de superficie hasta 99 años y la autorización de cuentas bancarias en el exterior sin permiso previo.

Sin embargo, a pesar de la retórica aperturista, el andamiaje institucional mantiene intacto el control estatal: toda inversión extranjera sigue sometida a una comisión evaluadora de composición gubernamental y requiere la aprobación de la autoridad estatal competente, según las características y el alcance de cada proyecto.

Este escenario se produce mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una contracción acumulada del PIB del 23 % desde 2019, según [fuente], y previsiones de una caída adicional del 6,5 % y del 7,2 % para 2026, de acuerdo con la CEPAL y la Economist Intelligence Unit, respectivamente.