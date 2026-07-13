¿Cómo identificar a una “recién llegada”? Esta cubana lo tiene claro: “Obvio, facilito”

Una creadora de contenido cubana enumeró con humor y sin filtros los seis rasgos que, según ella, delatan a una compatriota recién llegada al extranjero, y el video no tardó en resonar entre la diáspora.

Yunisleidy Villa publicó el clip en su cuenta de TikTok el 8 de junio con una advertencia desde el primer segundo: «¿Cómo identificar una cubana recién llegada? Obvio facilito. No se me vayan a ofender, que yo también he visto estas cosas toda la vida».

El primero de sus indicadores apunta a los accesorios: un solo par de aretes queda descartado de entrada. «Dos argollas, no, eso es para principiantes», dice Yunisleidy. Las recién llegadas, asegura, salen con tres y cuatro pares al mismo tiempo, bajo la lógica de que «mientras más brillo y más argollas, más poder».

El segundo rasgo sigue la misma filosofía: ninguna cadena viaja sola. «La del nombre no puede faltar, la de la virgencita, la que compraron en jalea, y otra que nadie sabe de dónde salió», describe la creadora.

El tercer punto es el peinado de emergencia: pelo recogido en menos de diez segundos, con una felpa gigante «de esas que se usaban en Cuba» o el clásico «perro pellizcón agarrado donde caiga». Para salir a la calle, lo que Yunisleidy llama «elegancia caribeña express».

El cuarto indicador es quizás el más reconocible para cualquier cubano: el «folk del amarillo», esa carpeta o bolsa plástica donde conviven el certificado de nacimiento, los papeles de inmigración, «una receta del dos mil diecisiete, tres fotos de carnet y un papel que nadie sabe para qué sirve, pero por si acaso no se bota».

La cartera ocupa el quinto lugar. Según Yunisleidy, siempre esconde algo inesperado: «un caramelo, una pastilla para el dolor de cabeza, un recibo del dos mil veintitrés, dos monedas, una foto vieja o hasta un papel doblado diecisiete veces».

El sexto y último rasgo es la relación con las ofertas: si algo está rebajado, se compra, aunque no haga falta. Una costumbre que muchos cubanos reconocen como herencia directa de décadas de escasez en la isla.

Este tipo de humor autocrítico, conocido en la cultura cubana como «choteo», tiene una larga tradición en las redes sociales de la diáspora. Cubanas virales lavándose el pelo con cubo de agua, guardando bolsas de nailon o exprimiendo hasta el último resto de pasta dental son imágenes que generan el mismo reconocimiento colectivo.

En enero de este año, otra cubana recién llegada a México se hizo viral al mostrar su nerviosismo ante una escalera eléctrica, y en abril un video enumeraba las cosas que delatan a una cubana como latina tras años viviendo fuera de la isla.

Yunisleidy cerró su video con una aclaración que muchos en los comentarios agradecieron: «Que conste que es para que se rían. No quise tirar fuerte, ni se crean que las estoy atacando».