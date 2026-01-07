La que formó esta cubana recién llegada a México al intentar subir una escalera eléctrica

Una cubana recién llegada a México protagonizó un divertido momento al intentar subir por primera vez una escalera eléctrica en una tienda.

El video, compartido en TikTok, muestra su temor y las risas de sus acompañantes, convirtiéndose rápidamente en un clip viral entre los usuarios de redes sociales.

La escena, publicada por la usuaria @roxanadanaymorale, muestra a la mujer con evidente nerviosismo ante el movimiento de los escalones mecánicos.

“El problema es que yo me caí la otra vez, eso me da mareo. Voy a subir por las escaleras… mira cómo sube, me da mareo”, dice la cubana mientras intenta decidirse entre risas y vacilación.

Finalmente, con la ayuda de su amiga, logra subir a la escalera, provocando una oleada de carcajadas entre quienes presenciaban la escena. El video, acompañado del texto “Quédate hasta el final que es lo más cómico”, ha acumulado miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la situación.

Muchos internautas, especialmente cubanos, destacaron el contraste entre las limitaciones tecnológicas en la Isla y las experiencias cotidianas al llegar a otros países. “Eso nos pasa a todos cuando salimos de Cuba”, comentó una usuaria entre risas.

El clip se grabó en una tienda por departamentos en México y refleja con humor el proceso de adaptación de muchos cubanos que emigran en busca de una vida mejor.