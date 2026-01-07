La que formó esta cubana recién llegada a México al intentar subir una escalera eléctrica

Una cubana recién llegada a México protagonizó un divertido momento al intentar subir por primera vez una escalera eléctrica en una tienda.
El video, compartido en TikTok, muestra su temor y las risas de sus acompañantes, convirtiéndose rápidamente en un clip viral entre los usuarios de redes sociales.
La escena, publicada por la usuaria @roxanadanaymorale, muestra a la mujer con evidente nerviosismo ante el movimiento de los escalones mecánicos.
“El problema es que yo me caí la otra vez, eso me da mareo. Voy a subir por las escaleras… mira cómo sube, me da mareo”, dice la cubana mientras intenta decidirse entre risas y vacilación.
Finalmente, con la ayuda de su amiga, logra subir a la escalera, provocando una oleada de carcajadas entre quienes presenciaban la escena. El video, acompañado del texto “Quédate hasta el final que es lo más cómico”, ha acumulado miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la situación.
Muchos internautas, especialmente cubanos, destacaron el contraste entre las limitaciones tecnológicas en la Isla y las experiencias cotidianas al llegar a otros países. “Eso nos pasa a todos cuando salimos de Cuba”, comentó una usuaria entre risas.
El clip se grabó en una tienda por departamentos en México y refleja con humor el proceso de adaptación de muchos cubanos que emigran en busca de una vida mejor.
Preguntas Frecuentes sobre la Experiencia de Cubanos en el Extranjero
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el video de la cubana en la escalera eléctrica se volvió viral?
El video se volvió viral porque capturó un momento divertido y espontáneo donde una cubana, recién llegada a México, mostró su nerviosismo al subir por primera vez una escalera eléctrica. La reacción natural y las risas generadas resonaron con muchos usuarios, especialmente aquellos que han vivido experiencias similares al emigrar.
¿Qué refleja el video sobre las diferencias tecnológicas entre Cuba y otros países?
El video refleja las limitaciones tecnológicas en Cuba, donde infraestructuras como las escaleras eléctricas no son comunes. Al emigrar, muchos cubanos se enfrentan a tecnologías y situaciones cotidianas nuevas que pueden resultar sorprendentes o desafiantes, evidenciando un contraste cultural y de acceso a infraestructuras.
¿Cómo se han adaptado los cubanos a vivir en México?
La adaptación de los cubanos en México suele incluir experiencias culturales nuevas y a veces sorprendentes, como probar tacos de insecto o acostumbrarse al uso del chile en la comida. Muchos comparten sus vivencias en redes sociales, mostrando tanto los desafíos como la capacidad de adaptación y el sentido del humor con el que enfrentan estas situaciones.
¿Qué impacto tienen estos videos en la percepción de la migración cubana?
Estos videos humanizan y visibilizan el proceso migratorio de los cubanos, mostrando no solo las dificultades enfrentadas, sino también la resiliencia y el humor con el que afrontan su nueva vida. La viralidad de estos clips permite que más personas entiendan y se solidaricen con las experiencias de los migrantes, al tiempo que conectan a la diáspora cubana a través de historias compartidas.
