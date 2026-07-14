Identifican posible fuente del brote de ciclosporiasis que afecta a Florida y a una treintena de estados de EE.UU.

Las autoridades sanitarias de Michigan apuntan a la lechuga o las verduras de hoja verde como la probable fuente del brote de ciclosporiasis que ya suma cerca de 3,000 casos confirmados en 31 estados, incluida Florida, con al menos 86 hospitalizaciones en todo el país.

La Dra. Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan, precisó que «la información preliminar indica que la lechuga es un producto común que aparece con frecuencia durante la investigación».

Las autoridades aclararon, no obstante, que aún no hay evidencia suficiente para señalar un tipo específico de lechuga, un productor o un proveedor, y que tampoco se descartan otros alimentos.

Michigan, epicentro del brote

El estado de Michigan concentra la mayoría de los contagios, con 2,640 casos confirmados y 44 hospitalizaciones.

Ohio ocupa el segundo lugar, con 361 casos desde el primero de junio y al menos 46 personas hospitalizadas.

Florida registra al menos 60 casos en 25 condados, con los mayores números en Lee, Miami-Dade y Broward.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) manejan un recuento nacional de 843 casos confirmados desde el primero de mayo, cifra inferior a la de los estados porque el análisis federal requiere más tiempo.

La agencia reconoció que el número total podría ser mayor, dado que los síntomas pueden tardar hasta una semana en manifestarse.

El brote de 2026 cuadruplica los casos registrados en el mismo período del año anterior.

Taco Bell, bajo la lupa de las autoridades

Una revelación de este martes añadió una nueva dimensión a la investigación: según informó The Washington Post, citando a dos personas familiarizadas con el caso, las autoridades federales y estatales estudian si los restaurantes Taco Bell tuvieron algún papel en la propagación del parásito.

Como medida de precaución, la cadena retiró de algunos establecimientos -principalmente en el sureste de Michigan, en los condados de Wayne, Oakland, Monroe y Washtenaw- ingredientes frescos como lechuga, cilantro, cebolla, pico de gallo y guacamole.

La empresa declaró que no cree que sus ingredientes estén vinculados al brote. Los CDC no han identificado públicamente a Taco Bell como fuente del contagio.

Síntomas, tratamiento y recomendaciones

La ciclosporiasis no se transmite de persona a persona; el contagio ocurre al ingerir alimentos frescos o agua contaminados con heces humanas.

Los síntomas -diarrea acuosa intensa, calambres abdominales, náuseas y fatiga- pueden aparecer entre uno y 14 días tras la exposición y prolongarse durante semanas.

Las edades de los afectados oscilan entre los cinco y los 88 años, con una mediana de 44 años, y el 59% son mujeres.

El tratamiento consiste en la combinación antibiótica trimetoprim-sulfametoxazol (Bactrim o Septra) durante siete a diez días.

Mientras continúa la investigación, las autoridades de Michigan recomiendan evitar las ensaladas preenvasadas, optar por lechugas enteras bien lavadas, retirar las hojas exteriores y cocinar las verduras siempre que sea posible.

¿Por qué es tan difícil rastrear este parásito?

La Cyclospora cayetanensis es notoriamente difícil de rastrear mediante análisis genético, a diferencia de bacterias como la E. coli o la Salmonella.

Jennifer McEntire, microbióloga y directora ejecutiva de Food Safety Strategies, lo explicó así: «Es como leer un libro infantil en comparación con leer 'Guerra y paz', siendo la Cyclospora la 'Guerra y paz'».

A esa dificultad se suma un factor institucional: en julio de 2025, los CDC redujeron el programa de vigilancia FoodNet de ocho patógenos monitoreados activamente a solo dos obligatorios -Salmonella y E. coli-, eliminando el 75% de la vigilancia activa sobre Cyclospora.

El Dr. Robert Redfield, exdirector de los CDC, criticó esa decisión: «No creo que sea en interés de nuestro país recortar estos programas. La vigilancia es fundamental para la detección temprana».