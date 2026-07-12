Brote de ciclosporiasis suma decenas de casos en Florida: Qué es, cómo se contagia y cómo protegerse

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Florida registra 50 casos confirmados de ciclosporiasis desde que el brote comenzó en mayo, según informó el Departamento de Salud del estado, con afectaciones en más de 20 condados, incluyendo cinco casos en Miami-Dade y otros cinco en Broward.

El reporte, recogido por Telemundo 51, confirma que la zona de la bahía de Tampa -condados de Hillsborough, Pasco y Polk- acumula otros siete casos del brote.

Las autoridades sanitarias aún no han logrado identificar la fuente de contagio.

Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que afecta el intestino delgado.

El contagio ocurre al ingerir alimentos frescos o agua contaminados con heces humanas que contienen el parásito, y no por contacto directo entre personas.

El período de incubación va de uno a 14 días tras la ingestión.

Entre los alimentos históricamente vinculados a brotes en Estados Unidos figuran productos difíciles de lavar como hierbas, lechugas, mezclas de ensaladas, frutas pequeñas, la albahaca, el cilantro, las cebollas, las frambuesas y las mezclas de bayas.

Síntomas y duración

Los síntomas más frecuentes son diarrea acuosa intensa -hasta entre cinco y diez deposiciones diarias-, cólicos abdominales, náuseas, fatiga, fiebre baja, pérdida de apetito y distensión abdominal.

Los exámenes rutinarios no detectan el parásito, así que el diagnóstico requiere pruebas específicas. Se recomienda hacer hasta tres análisis de muestras fecales en días alternos para una total precisión.

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse semanas o incluso más de un mes, con posibles recaídas.

En personas con el sistema inmunitario debilitado, como pacientes con VIH/SIDA, la infección puede volverse crónica y derivar en complicaciones graves.

Hasta el momento, no se han reportado muertes en el país relacionadas con este brote.

El brote se extiende por 18 estados

Florida no es el único estado afectado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el brote nacional suma 843 casos confirmados en 31 estados desde el 1 de mayo, con 86 hospitalizaciones.

No obstante, la agencia tiene constancia de más de 1,500 casos que requieren un análisis más detallado para confirmar que se trata de ciclosporiasis.

Las edades de los enfermos oscilan entre los cinco y los 88 años, con una mediana de edad de 44 años, y el 59 % son mujeres.

Ningún paciente reportó viajes internacionales como factor de riesgo, lo que apunta a una transmisión exclusivamente doméstica.

Tratamiento y prevención

El tratamiento de elección es la combinación antibiótica trimetoprim-sulfametoxazol, conocida comercialmente como Bactrim o Septra, administrada durante siete a diez días en adultos con el sistema inmunitario en buen estado.

Para prevenir el contagio, las autoridades sanitarias recomiendan lavar frutas, verduras y hierbas bajo agua corriente antes de consumirlas, restregar los productos firmes con un cepillo limpio y retirar las partes dañadas, y por último secarlos con paño limpio.

Es importante tener en cuenta que el parásito no se elimina con desinfectantes comunes de cocina: solo la cocción destruye el Cyclospora cayetanensis.

Florida atraviesa este año un período de vigilancia sanitaria activa, con alertas previas por la bacteria Vibrio vulnificus, el sarampión y el dengue.

El número de casos aumenta durante los meses de primavera y verano; por ello, se considera que la temporada de ciclosporiasis abarca del 1 de mayo al 31 de agosto, por lo que las autoridades prevén que el número de casos podría seguir aumentando en las próximas semanas.

En algunos años se han detectado agrupaciones de casos de ciclosporiasis fuera de este periodo.