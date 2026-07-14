Cubanos solidarios reúnen 45 mil pesos y varias ayudas para niño con parálisis cerebral en Cárdenas

Una campaña de solidaridad ciudadana logró reunir 45,000 pesos cubanos para Yosuán, un niño de Cárdenas, Matanzas, que padece parálisis cerebral infantil.

El activista Christian Arbolaez anunció este martes el cierre exitoso del caso a través del grupo de Facebook «Cardenenses en Facebook», una de las comunidades digitales más activas de esa red social enfocada en visibilizar los problemas del municipio y ayudar a personas vulnerables.

El dinero fue entregado directamente a Yosuán y a su madre, Kelmys, quien dedica su vida por completo al cuidado del pequeño.

Junto al efectivo, la familia recibió varios paquetes de pañales, alimentos y otras ayudas materiales que distintas personas llevaron hasta su hogar durante los días que duró la campaña.

«Además del dinero, durante estos días se le hicieron llegar varios paquetes de culeros, alimentos y otras ayudas para aliviar un poco la difícil situación que enfrentan», escribió Arbolaez al dar a conocer el resultado.

El activista destacó el papel de quienes donaron, de quienes trasladaron personalmente las ayudas a la casa de la familia y de quienes compartieron el caso para ampliar su alcance.

«Cada donación, cada paquete recibido y cada publicación compartida significaron muchísimo para esta familia», señaló.

El caso de Yosuán refleja una realidad extendida en Cuba: las familias con niños con parálisis cerebral infantil deben recurrir a redes solidarias digitales para obtener pañales, medicamentos y alimentos básicos que el sistema estatal no garantiza.

Un niño con esta condición requiere varios pañales diarios, artículo de difícil acceso en la Isla.

Arbolaez ha coordinado múltiples iniciativas similares desde el grupo «Cardenenses en Facebook».

En abril organizó donaciones de emergencia para una madre con cinco hijos en situación de hambre en Cárdenas, aceptando fondos tanto en pesos cubanos como a través de Zelle desde el exterior.

De igual forma, en enero de 2025, su gestión contribuyó a que Israel Daniel, un niño de Matanzas con tumor cerebral, recibiera apoyo y se recuperara tras una cirugía exitosa.

La actual crisis, donde el régimen es incapaz de satisfacer las necesidades de la población, incluso ha cobrado vidas de pequeños con parálisis cerebral. En muchos casos, la solidaridad se ha impuesto.

En noviembre de 2025, la niña Nabila falleció en parte por falta de acceso al medicamento Clobazam, anticonvulsivo esencial para muchos pacientes con parálisis cerebral.

Además, en mayo de ese mismo años, la niña Adriana, de Guantánamo, con parálisis cerebral y desnutrición crónica, recibió apoyo tras una campaña en redes que reunió 881,000 pesos cubanos.