Polémica por muerte a tiros de joven colombiano a manos de ICE: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros el lunes a Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años oriundo de Bucaramanga, mientras se dirigía a trabajar en Biddeford, Maine.

Lo que convierte el caso en especialmente perturbador es que, según confirmó horas después el propio secretario de Seguridad Nacional, Durán Guerrero no era el objetivo del operativo migratorio.

¿Qué ocurrió en Biddeford?

Alrededor de las 7:00 de la mañana, agentes del ICE vigilaban la última dirección conocida de un inmigrante con orden de expulsión definitiva en Biddeford, una ciudad de clase trabajadora de unos 23,000 habitantes a 24 kilómetros al suroeste de Portland.

Cuando Durán Guerrero salió de esa dirección en su vehículo, los agentes intentaron interceptarlo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), «el vehículo intentó huir del lugar y, ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma».

El joven murió a consecuencia de los disparos.

Su sedán Kia blanco quedó con cuatro impactos de bala en el parabrisas del lado del conductor.

La víctima no era el objetivo

El senador independiente de Maine Angus King reveló que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó inicialmente que la víctima sí era el objetivo de una orden de arresto, pero unas tres horas después lo llamó para corregir esa información.

«La pregunta es: ¿qué hizo con su vehículo? ¿Estaban amenazados los agentes? ¿Las amenazas justificaban el uso de fuerza letal? De eso se trata esta investigación», declaró King, según Associated Press.

La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, reaccionó con dureza:

«Este hecho hace que la tragedia resulte aún más inquietante e indignante, y pone de relieve la manera imprudente y arbitraria en que se llevan a cabo las operaciones de control migratorio en Maine y en todo el país. Esto tiene que terminar».

¿Quién era Joan Sebastián Durán Guerrero?

Según informó la agencia EFE, Durán Guerrero había emigrado desde Bucaramanga en busca de oportunidades y contaba con permiso de trabajo vigente y número de Seguro Social.

Residía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años, y tenía dos empleos: hacía aseo en una veterinaria por las mañanas y realizaba entregas a domicilio por las tardes.

Su padre, Omar Durán, declaró al medio colombiano Blu Radio:

«Él tenía su permiso de trabajo. Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían».

Y agregó: «Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir. Era una persona de bien, una persona criada con valores».

Lo que dicen los testigos

Los testimonios contradicen en puntos clave la versión oficial.

Daniel Boucher, quien observó desde su apartamento en el tercer piso, afirmó que el conductor ya estaba herido cuando el vehículo comenzó a desplazarse sin control, y que escuchó claramente las últimas palabras de la víctima: «Intenté frenar».

Mary Hayes, vecina del lugar, ofreció uno de los testimonios más desgarradores:

«Vi a una esposa caer de rodillas al ver el cuerpo sin vida de su esposo en el suelo. Vi a una niña pequeña llorando, con su mochilita rosa puesta, porque nunca volverá a ver a su padre».

Em Akerley, otra residente cercana, declaró a la televisora WMTW: «No sé qué hizo, pero no merecía ser ejecutado en la calle».

Sin cámaras y un patrón que preocupa

Los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, lo que impide verificar de forma independiente cualquiera de las versiones, a pesar de que la administración Trump se comprometió a dotar de cámaras a todos los agentes migratorios y luego recortó el financiamiento del programa en aproximadamente un 75%.

Este es el segundo incidente de uso de fuerza letal del ICE en menos de una semana: el 7 de julio, en Houston, un agente mató a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años a quien también confundieron con otra persona.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, al menos 18 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE, la tasa más alta en 22 años.

Reacciones y próximos pasos

La Embajada de Colombia en Washington solicitó formalmente al DHS «información y aclaraciones sobre las circunstancias que rodean esta lamentable muerte» y anunció asistencia consular a la familia.

El agente que abrió fuego fue suspendido de sus funciones, y la investigación quedó a cargo de la Oficina del Inspector General del DHS, con apoyo del FBI y las autoridades estatales.

Ruben Torres, de la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine, resumió el sentir de la comunidad: «Este era un padre. Era una persona que hacía todo lo posible por crear una vida y proveer para su familia».