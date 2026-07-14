Aumentan cifras de fallecidos tras terremotos en Venezuela: Suman 4,561

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El balance de muertos por los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio no deja de crecer: el parte oficial del gobierno venezolano difundido este lunes por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, elevó a 4,561 los fallecidos confirmados, 71 más que el día anterior.

La cifra supone un nuevo escalón en una progresión que comenzó con 164 muertos el propio 24 de junio y que ha ido creciendo sin pausa: 920 al cierre del día 26; 1,719 el 28 de junio; 3,535 el 6 de julio; 4,118 el día 10; 4,333 el día 11; y 4,490 el domingo.

El mismo parte registra 16,740 heridos, 6,462 personas rescatadas con vida y 1,254 réplicas acumuladas desde el día de los sismos.

Otras 17,907 personas permanecen sin vivienda y 20,231 se encuentran distribuidas en 107 campamentos habilitados por las autoridades.

El documento oficial también consigna 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron, además de la distribución de 10,063 toneladas de alimentos y más de 19.6 millones de litros de agua.

En la respuesta de emergencia participan 2,471 rescatistas internacionales, 30,989 efectivos desplegados y 30,692 voluntarios.

El doblete sísmico —de magnitudes 7.2 y 7.5— ocurrió a las 18:04 hora local con apenas 39 segundos de diferencia entre ambos eventos, con epicentro cerca de Yumare, en el estado Yaracuy.

Las ondas sacudieron una franja densamente poblada que abarca Caracas y el estado costero de La Guaira, donde se concentró la peor destrucción: 158 de los 190 edificios con colapso total registrados en todo el país se encontraban allí.

Un análisis de imágenes del satélite Sentinel-1 procesadas por la NASA determinó que más de la mitad de las construcciones en localidades como Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia la Mar tenían una probabilidad de daño superior al 75%.

El geofísico Michael Schmitz explicó al diario El Nacional que la magnitud de la destrucción no responde únicamente a la potencia de los sismos.

«Como los grandes terremotos no ocurren con la frecuencia de Chile o Japón, la consideración sísmica fue quedando en un segundo o tercer plano», señaló.

Mientras las labores de rescate han cedido paso a la extracción de cuerpos, el gobierno de Delcy Rodríguez no ha publicado cifra oficial de desaparecidos.

La ONU estima hasta 50,000 personas sin localizar, y la plataforma ciudadana «Encuéntralos» registraba más de 71,000 al 29 de junio, una opacidad que ha generado cuestionamientos abiertos dentro y fuera de Venezuela.

A esa falta de transparencia se suma la denuncia de familiares de víctimas que aseguran haber sido bloqueados por militares en sus labores de búsqueda.

«Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar», declaró una voluntaria citada por Infobae.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños materiales en aproximadamente 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interior Bruto venezolano, con un impacto total que podría alcanzar entre 10,050 y 20,100 millones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió Alerta Roja y estimó con un 42% de probabilidad que el número real de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas, una proyección que contrasta con las cifras oficiales del régimen de Nicolás Maduro y subraya la magnitud de lo que aún podría estar sin contabilizar.