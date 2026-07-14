Sancti Spíritus manda a sus empresas agrícolas a producir carbón

Vídeos relacionados:

El gobernador de Sancti Spíritus, Dr. Alexis Lorente Jiménez, ordenó a las empresas agrícolas de la provincia incorporarse a la producción de carbón vegetal para ampliar la oferta y frenar el alza de precios, según informó este lunes la emisora oficialista Radio Sancti Spíritus.

La medida responde a una escasez que ha convertido al carbón en un bien de lujo para miles de familias espirituanas, en medio de apagones que en algunas zonas superan las 20 horas diarias y con el gas licuado prácticamente inaccesible en el mercado informal.

José Martínez Hernández, Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno provincial para la esfera agrícola, explicó la estrategia: aprovechar el personal que las empresas tienen disponible —reubicado precisamente por las interrupciones eléctricas— para producir carbón o articularse con carboneros independientes.

«La indicación del gobernador consiste en la posibilidad de, a través de todas las empresas que hoy tienen personal disponible, que hoy tienen reubicación de personal por situaciones complejas con el fluido eléctrico, exhortarlos a lograr niveles de producción de carbón o buscar alternativas para buscar un encadenamiento entre los productores de carbón, que la mayoría son productores independientes», declaró Martínez Hernández.

El destino del carbón no se limita a la venta directa a la población. Según el funcionario, círculos infantiles, centros del Sistema de Atención a la Familia, escuelas y unidades de salud también dependen de este combustible para cocinar los alimentos.

Sin embargo, el propio Martínez Hernández reconoció los obstáculos que enfrenta la medida: los carboneros son especialistas que dedican casi una semana a vigilar cada horno, y las empresas carecen de combustible y transporte para sostener esa actividad.

«Los que fabrican carbón, hoy, son un personal especializado, que saben cómo elaborar el horno, cómo encenderlo, que se dedican casi una semana a vigilarlo específicamente. Y hoy las empresas tienen una limitación con un grupo de recursos como combustible, como transportación», admitió.

Esa brecha la llenan productores independientes que, al revender el producto, elevan los precios.

En Cabaiguán, la Carpa Roja llegó a comercializar sacos a entre 2,000 y 2,200 pesos, pero esa venta ya no se mantiene.

En el mercado informal en la provincia, el saco superó los 4,000 pesos a finales de junio, más de la mitad del salario mensual promedio oficial de 6,930 pesos.

El tema se monitorea con control diario en el Consejo de Defensa Provincial, pero el funcionario fue categórico al preguntársele por garantías de suministro estable: «No, la garantía, hoy directamente no podemos afirmarla».

La paradoja es llamativa: Sancti Spíritus cuenta con empresas exportadoras de carbón de marabú —Forestal Integral, Flora y Fauna y la Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro— que abastecen mercados de Alemania, Reino Unido, España y Portugal.

Cuba exportó carbón vegetal por 61,8 millones de dólares en 2023, siendo el noveno mayor exportador mundial, mientras sus ciudadanos no pueden costearlo.

Otras provincias han intentado respuestas similares con resultados dispares. El gobierno de Camagüey fijó un precio oficial de 1,400 pesos por saco de 20 kilos desde el 21 de junio, frente a los 3,500-4,000 pesos del mercado informal.

Las Tunas, pese a tener marabú suficiente para producir entre 15,000 y 20,000 toneladas anuales, apenas alcanzó el 16% de su plan de carbón para exportación en los primeros cinco meses del año.