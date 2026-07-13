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Un usuario de Facebook identificado como Cubano Gallo Rebelde encendió la indignación de cientos de personas al publicar imágenes de una olla sobre un fogón artesanal de carbón y leña, celebrando la resistencia en Cuba.
«No nos van a rendir... al menos hay algo que cocinar... ¡Siempre Venceremos!», dijo el «Cubano Gallo Rebelde». El tono optimista con el que el usuario presenta la precariedad extrema como una virtud revolucionaria desató una avalancha de críticas y burlas.
En una segunda publicación, el mismo perfil mostró una vieja y destartalada cafetera Moka sobre brasas encendidas en una hornilla y la acompañó con el siguiente texto: «Hoy hubo que hacer el café con carbón, pero se hizo y se disfrutó».
El mensaje replica con exactitud el discurso que el propio Miguel Díaz-Canel ha promovido desde el régimen: el 25 de marzo de 2026, el mandatario defendió públicamente cocinar con carbón como ejemplo de «resistencia creativa» ante la falta de gas licuado, y días después ordenó garantizar materiales de cocción «desde carbón vegetal hasta leña».
Las publicaciones aparecen después de que Cuba sufriera su cuarto apagón total nacional del año, que dejó sin electricidad a 9,6 millones de habitantes.
El colapso energético no es el único frente de la crisis. El gobierno suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en el oriente del país desde enero de 2026, dejando a más de 834,000 familias sin combustible para cocinar.
Un balón de gas en el mercado informal puede alcanzar los 60,000 pesos cubanos, mientras el régimen lo vende a 29 dólares en plataformas digitales.
En ese contexto, presentar el fogón de carbón como señal de fortaleza revolucionaria fue recibido como una provocación. Los comentarios reflejan el hartazgo acumulado de una población que lleva años sobreviviendo en condiciones de miseria creciente.
«No se trata de cocinar... se trata de vivir como seres humanos», escribió un usuario.
Otros apuntaron directamente al doble estándar entre gobernantes y gobernados: «Pasa por casa de los Castro a ver si están cocinando en carbón», señaló otra persona.
«Si pasas por casa de El Cangrejo vas a ver su mesa llena de comida y bebidas, esa es la resistencia creativa», añadió un tercer comentarista, en referencia a figuras de la élite del régimen.
La ironía también tuvo su lugar: «Bueno... ¿Y qué están cocinando? Ahí lo que se ve es una olla cerrada... Deben estar guisando los logros de la Revolución, por eso no se ve nada», escribió otro usuario.
Alguien más advirtió con sarcasmo: «Aprovecha mientras tengas carbón, que hasta eso se pierde muy pronto».
La realidad que el mensaje del «Cubano Gallo Rebelde» intenta disfrazar con consignas es demoledora. El 96,91% de los cubanos perdió acceso a alimentos en 2026, el 33,9% de los hogares tiene miembros que duermen con hambre, y la producción agrícola nacional cayó un 67% en los últimos cinco años.
El propio Díaz-Canel reconoció ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, que «la resistencia por sí sola no basta; hoy nos exige transformar, producir más».
Esa admisión contradice directamente la narrativa de conformismo que usuarios como el «Cubano Gallo Rebelde» siguen amplificando en redes, mientras millones de personas no tienen gas, ni electricidad, ni qué poner dentro de la olla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y el uso de carbón en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se está utilizando carbón para cocinar en Cuba?
El uso de carbón para cocinar en Cuba se debe a la crisis energética que ha llevado a la falta de electricidad y gas licuado. El régimen ha presentado esto como parte de una "resistencia creativa", pero millones de cubanos ven esto como un retroceso forzado debido a las políticas fallidas del gobierno.
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¿Cuál es el impacto de la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados y a la falta de recursos básicos, afectando la capacidad de las familias para cocinar, acceder a agua potable y mantener servicios esenciales como la salud y la educación. Además, ha generado un mercado informal de combustibles como el carbón, cuyos precios son inaccesibles para muchos.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las críticas sobre la crisis energética?
El gobierno cubano ha justificado la crisis energética como una oportunidad para la "resistencia creativa", pidiendo a los ciudadanos que encuentren formas de adaptarse a las limitaciones actuales. Sin embargo, esta postura ha sido ampliamente criticada por la población, que percibe una desconexión entre el discurso oficial y la realidad diaria.
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¿Qué alternativas energéticas están explorando los cubanos ante esta crisis?
Ante la falta de electricidad y gas, los cubanos han recurrido a soluciones improvisadas como fogones de leña, carbón vegetal y hornos de biomasa. Estas alternativas son vistas como una necesidad más que como una elección, debido a las severas limitaciones impuestas por la crisis energética.
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¿Qué consecuencias a largo plazo podría tener la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba puede tener consecuencias graves a largo plazo, incluyendo deterioro de la salud pública por contaminación del aire, reducción de la calidad de vida, y una mayor emigración debido a la falta de oportunidades y recursos básicos. Además, la dependencia de métodos de cocción rudimentarios representa un retroceso en el desarrollo social y económico del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.