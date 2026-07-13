Cubano desata indignación en redes al asegurar que EE.UU. no lo va a rendir: «Al menos hay algo que cocinar»

Vídeos relacionados:

Un usuario de Facebook identificado como Cubano Gallo Rebelde encendió la indignación de cientos de personas al publicar imágenes de una olla sobre un fogón artesanal de carbón y leña, celebrando la resistencia en Cuba.

«No nos van a rendir... al menos hay algo que cocinar... ¡Siempre Venceremos!», dijo el «Cubano Gallo Rebelde». El tono optimista con el que el usuario presenta la precariedad extrema como una virtud revolucionaria desató una avalancha de críticas y burlas.

En una segunda publicación, el mismo perfil mostró una vieja y destartalada cafetera Moka sobre brasas encendidas en una hornilla y la acompañó con el siguiente texto: «Hoy hubo que hacer el café con carbón, pero se hizo y se disfrutó».

Facebook Cubano Gallo Rebelde

El mensaje replica con exactitud el discurso que el propio Miguel Díaz-Canel ha promovido desde el régimen: el 25 de marzo de 2026, el mandatario defendió públicamente cocinar con carbón como ejemplo de «resistencia creativa» ante la falta de gas licuado, y días después ordenó garantizar materiales de cocción «desde carbón vegetal hasta leña».

Las publicaciones aparecen después de que Cuba sufriera su cuarto apagón total nacional del año, que dejó sin electricidad a 9,6 millones de habitantes.

El colapso energético no es el único frente de la crisis. El gobierno suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en el oriente del país desde enero de 2026, dejando a más de 834,000 familias sin combustible para cocinar.

Un balón de gas en el mercado informal puede alcanzar los 60,000 pesos cubanos, mientras el régimen lo vende a 29 dólares en plataformas digitales.

En ese contexto, presentar el fogón de carbón como señal de fortaleza revolucionaria fue recibido como una provocación. Los comentarios reflejan el hartazgo acumulado de una población que lleva años sobreviviendo en condiciones de miseria creciente.

«No se trata de cocinar... se trata de vivir como seres humanos», escribió un usuario.

Otros apuntaron directamente al doble estándar entre gobernantes y gobernados: «Pasa por casa de los Castro a ver si están cocinando en carbón», señaló otra persona.

«Si pasas por casa de El Cangrejo vas a ver su mesa llena de comida y bebidas, esa es la resistencia creativa», añadió un tercer comentarista, en referencia a figuras de la élite del régimen.

La ironía también tuvo su lugar: «Bueno... ¿Y qué están cocinando? Ahí lo que se ve es una olla cerrada... Deben estar guisando los logros de la Revolución, por eso no se ve nada», escribió otro usuario.

Alguien más advirtió con sarcasmo: «Aprovecha mientras tengas carbón, que hasta eso se pierde muy pronto».

La realidad que el mensaje del «Cubano Gallo Rebelde» intenta disfrazar con consignas es demoledora. El 96,91% de los cubanos perdió acceso a alimentos en 2026, el 33,9% de los hogares tiene miembros que duermen con hambre, y la producción agrícola nacional cayó un 67% en los últimos cinco años.

El propio Díaz-Canel reconoció ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, que «la resistencia por sí sola no basta; hoy nos exige transformar, producir más».

Esa admisión contradice directamente la narrativa de conformismo que usuarios como el «Cubano Gallo Rebelde» siguen amplificando en redes, mientras millones de personas no tienen gas, ni electricidad, ni qué poner dentro de la olla.