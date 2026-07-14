La inflación en Cuba está fuera de control por la inacción de las autoridades, denuncia economista

El economista Elías Amor Bravo afirmó que la inflación en Cuba está fuera de control, tras analizar los datos oficiales correspondientes al primer semestre de 2026, que muestran una aceleración sostenida de los precios sin que el régimen haya adoptado medidas efectivas para frenarla.

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONEI), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general registró en junio una subida mensual del 2,82%, lo que eleva el acumulado del semestre al 12,24% y la tasa interanual al 18,27%, casi seis puntos porcentuales más que en enero.

Los componentes que más presionan al alza son los alimentos y el transporte, precisamente los que mayor peso tienen en el gasto cotidiano de las familias cubanas.

El índice de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó 1.010,67 puntos, con base 100 en 2010, lo que indica que el nivel promedio de precios de ese grupo es aproximadamente diez veces superior al de entonces.

En el mes de junio, los alimentos subieron un 4,29%, casi el doble de la media general, con alzas individuales que golpean directamente la mesa de los cubanos: el aceite encareció un 14,79% y la carne de cerdo un 6,76%.

El transporte acumuló en el primer semestre una subida del 20,5%, la más alta de todos los componentes del IPC, con una tasa interanual del 23,94%. En junio, el transporte interurbano en camión o camioneta subió un 10,79%, el taxi interurbano un 8,29% y el taxi urbano un 8%.

Restaurantes y hoteles registraron la inflación interanual más elevada de todos los rubros: 26,54%, mientras que bebidas alcohólicas y tabaco protagonizaron la mayor variación mensual de junio con un 6,11%.

En total, diez de los doce componentes del IPC muestran aceleración de la inflación respecto a enero; solo salud y bebidas alcohólicas y tabaco registran desaceleración.

Amor Bravo es categórico en su diagnóstico: «Las autoridades siguen sin ejecutar las políticas económicas necesarias para afrontar estos procesos inflacionistas, que confirman la grave crisis de la economía cubana».

Además, proyecta que, de mantenerse la tendencia actual, la inflación en Cuba podría cerrar 2026 en un rango del 40-50%, lo que situaría al país entre los de mayor inflación de toda América Latina y el Caribe: «Transcurrido el primer semestre de 2026 y observando la incapacidad de las autoridades para controlar la inflación, estas tendencias presagian aumentos de los precios en el entorno del 40-50% para finales de año».

El panorama se agrava si se considera el contexto más amplio. La economía cubana cayó un 5% en 2025 y acumula una contracción del 15% desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana.

El déficit fiscal supera el 12% del PIB y se financia mediante emisión monetaria, lo que alimenta directamente la espiral de precios.

Economistas independientes como Pedro Monreal y Pavel Vidal estiman que la inflación real, incluyendo el mercado informal, ronda el 70% interanual, muy por encima de las cifras que publica la ONEI.

El salario medio cubano en 2025 fue de 6.930 pesos, equivalente a apenas cinco dólares mensuales al tipo de cambio informal.