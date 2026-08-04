Una bolsa de leche alcanza los 6,500 pesos en Matanzas

Una madre cubana recorrió varias mipymes de Matanzas en busca de leche para su hijo y documentó en un video publicado en Facebook los precios que encontró: 6,500 pesos en una tienda del barrio Versalles y 4,500 pesos en otro establecimiento donde finalmente pudo comprarla.

«Ya ni leche podemos tomar aquí en Cuba. Pobres niños que tanto la necesitan», dijo Brianna Rodríguez en el clip.

La mujer fue directa al describir lo que vivió: «Un paquete de leche me costaba 6,500 pesos. Sinceramente les digo que con el dinero que yo iba no me alcanzaba».

Rodríguez aclaró que no grabó el video para generar lástima, sino para mostrar la realidad cotidiana de las familias cubanas.

«Esto se los digo no con el objetivo de dar lástima ni de llorar miseria, sino para que ustedes vean la situación que enfrenta el cubano día a día», señaló. Su conclusión fue contundente: «Una persona que viva de su salario no puede vivir», enfatizó.

Los precios documentados resultan devastadores frente a los ingresos reales de la población: una sola bolsa de leche cuesta más que el salario mínimo de 3,210 pesos mensuales vigente desde julio.

Esta situación no es aislada. El domingo, una madre habanera, Ani Vázquez, del barrio Luyanó Moderno, publicó en Facebook que vendía su cocina de inducción en 12,000 pesos porque no tenía leche para su hijo.

El patrón de desprenderse de electrodomésticos y pertenencias para costear alimentos básicos se ha vuelto recurrente en las redes sociales cubanas.

En los comentarios del video de Rodríguez, la usuaria Magalis Sosa Freire resumió el sentir generalizado: «Vida, esto no es vida, con todos los productos a tan alto precio y sin que nadie detenga esa alza, pues cada uno pone su precio».

La crisis tiene raíces estructurales. Entre 2018 y 2023, la producción nacional de leche cayó un 58% y las importaciones de leche en polvo disminuyeron un 71%, según datos del Programa Mundial de Alimentos.

El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció en junio que más de 100,000 niños no reciben su ración diaria de leche.

El plan contempla abastecer con leche en polvo a 331,000 menores y con leche fluida a otros 200,000, pero ninguna de esas metas se estaba cumpliendo.

Pese al desabastecimiento generalizado, el Estado asegura que garantiza leche a 15,026 niños con enfermedades crónicas y a más de 16,000 embarazadas.