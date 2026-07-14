Así pudo esta cubana cocinar en su casa en medio de los apagones en Cuba: "La realidad de muchas familias"

Un fogón de carbón que «no estaba dentro de sus planes» se convirtió en la única opción de una cubana para preparar la comida de su familia durante el más reciente colapso del Sistema Eléctrico Nacional. La usuaria de TikTok @lilianne.calunga publicó el 11 de julio un video que resume en cincuenta segundos lo que millones de cubanos viven a diario: improvisar para hacer algo tan básico como cocinar.

«Me tocó encender el fogón de carbón que no estaba dentro de mis planes, pero cuando toca, toca», relata en el video. Con lo que tenía a mano preparó arroz blanco, aprovechó una lata de atún guardada y, al ver unas malangas disponibles, decidió hacer frituras para completar el menú.

«Dan un poquito de trabajo, pero valen la pena; aquí en la casa nos encantan», dice sobre ese plato tradicional cubano históricamente ligado a la cocina de carbón y a los tiempos de escasez.

El video no es un hecho aislado. La cubana lo grabó el mismo día en que el microsistema occidental colapsó nuevamente, dejando solo al 12,6% de los clientes de La Habana con electricidad al mediodía. Era el cuarto apagón total de 2026 en apenas cuatro meses.

En los días previos, la isla había encadenado dos colapsos totales del sistema en menos de una semana. El 6 de julio, la salida de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas dejó a 9,6 millones de personas sin electricidad. Cuatro días después, un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus provocó el cuarto apagón total del año, afectando a aproximadamente 10 millones de personas y estableciendo un récord histórico de déficit de generación: 2,341 MW, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

Este martes, 106 centrales eléctricas permanecían fuera de servicio en toda la isla, según datos del propio régimen.

La escena del fogón de carbón se repite en miles de hogares cubanos. Ante la imposibilidad de cocinar con electricidad, la población ha recurrido a leña, fogones de aserrín fabricados con latas metálicas, hornillas improvisadas y cocinas solares parabólicas que se venden en La Habana a 135 dólares. En zonas como Matanzas y La Lisa se han reportado cortes de hasta 87 horas consecutivas.

El retorno masivo al carbón y la leña evoca el Período Especial de los años noventa, cuando Cuba atravesó una crisis similar tras el colapso soviético. En marzo de 2026, el propio Miguel Díaz-Canel ordenó «garantizar materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña», reconociendo implícitamente el retroceso que vive el país. El régimen había admitido en diciembre de 2025 que los apagones se prolongarían durante todo 2026 sin ofrecer soluciones concretas.

El descontento social escala en paralelo a la oscuridad. En junio se registraron 107 protestas callejeras, cifra récord histórico, y en julio los cubanos han salido a las calles con cacerolazos y consignas de «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!». El primer ministro Manuel Marrero atribuyó los apagones al embargo estadounidense, declaración recibida con indignación generalizada.

«Esta es la realidad que estamos viviendo hoy en Cuba: un país entero nuevamente a oscuras, familias cambiando su rutina y buscando alternativas para poder hacer algo tan básico como preparar sus alimentos, una situación que se repite una y otra vez», concluye la protagonista del video.