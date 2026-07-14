Anna Bensi al régimen: «Esto será hasta que el pueblo quiera»

La activista cubana Anna Bensi lanzó este martes un desafiante mensaje al régimen desde las redes sociales, respondiendo con firmeza a la pregunta que el pueblo de Cuba se hace constantemente.

«El pueblo se pregunta: '¿Hasta cuándo?' Bueno… me complace decirles que será hasta que el pueblo quiera», escribió la joven acompañando el tuit con los hashtags #SomosMás y #MerecemosMás.

La publicación fue realizada pocas horas después de que el régimen anunciara el quinto apagón masivo del año, dejando a millones a oscuras.

Este nuevo colapso total del sistema eléctrico cubano es, además, el tercero de su tipo en apenas ocho días, demostrando el colapso de este servicio vital en la nación.

Además, el mensaje llega en uno de los momentos de mayor presión sobre la activista: apenas 12 días después de que fuera retenida casi 11 horas en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria de Alamar —cuatro veces el límite legal de dos horas— y ocho días después de que el régimen reabriera el caso penal contra ella y su madre.

Bensi, cuyo nombre real es Anna Sofía Benítez Silvente, reside en el barrio de Alamar, La Habana, y es miembro del colectivo juvenil «Fuera de la Caja Cuba».

Durante la detención del 2 de julio, agentes la amenazaron con prisión por «incitación al desorden público» y le exigieron modificar sus videos. Al ser liberada esa noche, rompió en llanto ante familiares y activistas que la esperaban con aplausos.

Al día siguiente, la joven aclaró el significado de ese llanto: «Mi llanto fue de impotencia, de rabia por tantas horas de injusticia. No fue debilidad, al contrario; todas estas cosas hacen que mis convicciones estén más firmes que nunca».

El caso penal que enfrenta junto a su madre, Caridad Silvente Laffita, se originó el 10 de marzo de 2026, cuando ambas grabaron y difundieron un video de un agente del MININT entregando una citación irregular en su domicilio.

Ambas quedaron bajo arresto domiciliario desde marzo, acusadas bajo el Artículo 393 del Código Penal cubano por «actos contra la intimidad personal y familiar», con una pena potencial de entre dos y cinco años de prisión y prohibición de salir del país.

Su caso ha recibido atención internacional: Amnistía Internacional lo documentó en abril de 2026, el congresista Mario Díaz-Balart la calificó de «heroína» y en mayo el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, le transmitió saludos del Secretario de Estado Marco Rubio durante un encuentro con el colectivo.